Jeoloji profesöründen çok kritik deprem uyarısı: 7.2'ye hazır olunmalı

Balıkesir'de meydana gelen 4.6 şiddetindeki depremin ardından Jeoloji Mühendisleri Odası Balıkesir İl Temsilciliği basın açıklaması düzenledi. JMO İl Temsilcisi Kemal Gökçay Yenigün ile Balıkesir Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Uygulamalı Jeoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şener Ceryan, basın toplantısında Balıkesir'in 7.2 büyüklüğünde depreme hazır olması gerektiğini söyledi.

BÖLGEDE 90 DEPREM MEYDANA GELDİ

Balıkesir Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Uygulamalı Jeoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şener Ceryan, Akçaköy merkezli depremin ardından aynı bölgede 0.8 ile 3.5 büyüklüğünde 90 depremin meydana geldiğini söyledi. Prof. Dr. Şener Ceryan, Balıkesir fayının Gökçeyazı segmentinin deprem tekrarlama aralığını iki kat aştığını söyleyerek, bu fayın 7.2 büyüklüğünde deprem oluşturabileceğine dikkat çekti. Şener Balıkesir'in tüm kurumlarıyla depreme hazırlıklı olması gerektiğine vurgu yaptı.

"BALIKESİR FAYI 7.2'LİK DEPREM ÜRETEBİLİR"

Jeoloji Mühendisleri Odası Balıkesir İl Temsilcisi Kemal Yenigün ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Balıkesir Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Uygulamalı Jeoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şener Ceryan, Balıkesir'den geçen fayın Edremit fayı Gökçeyazı segmentinin kırılmasının 7.2 büyüklüğünde depreme yol açabileceğini belirterek, "Önceki akşam meydana gelen deprem Kuzey Anadolu fayı ile ilişkili olduğu düşünülen Bursa'dan Balıkesir'e ve Akhisar üzerinden İzmir'e doğru uzanan bu kuşakta bazıları haritalanmış bir çok aktif fayı da kapsayan büyük bir fay zonu üzerinde Pamukçu segmentinin kırılması ile oluşmuştur. Uluslararası jeoloji kurumlarının yaptıkları analize göre bu kırılan fay doğrultulu atımlıdır.

PALEO-SİSMOLOJİK ARAŞTIRMALAR DEPREM TAHMİNİ İÇİN HAYATİ BİLGİLER SAĞLADI

Balıkesir Dünyanın sismik yönden en aktif faylarından biri olan Kuzey Anadolu Fayının güney koluna ait fay segmentleri üzerinde konumlanmıştır. MTA, AFAD ve özellikle de Dokuz Eylül Üniversitesindeki bilim insanlarının 2012 yılında başlattıkları paleo-sismolojik araştırmalar Balıkesir'deki tarihsel depremlere ilişkin ve bu fayların oluşturacağı deprem tehlikesinin tahmini için çok hayati bilgiler sağlamıştır. Bu bilgiler ışığında Balıkesir sınırları içinde Kuzey Anadolu Fayının güney koluna ait fay segmentleri Yenice-Gönen fayı ve Edremit fay zonu ile Balıkesir il merkezinden geçen Havran-Balıkesir fay zonu ve güneydeki Simav fayı önemli deprem kaynaklarıdır. Bu fay zonları Balıkesir'i etkilediği gibi tarihsel depremler 1944 ve 1953 depremlerine de kaynaklık yapmıştır. Yenice –Gönen fayı 1953 Yenice-Gönen depremine kaynaklık yapmıştır. Havran-Balıkesir fay zonuna ait olan Balıkesir il merkezinden geçen Balıkesir fayı Gökçeyazı segmentinin kırılma zamanı deprem tekrarlama aralığını iki kat aşmış durumdadır. Bu fay hattında 1944 yılında gerçekleşen 6.8 büyüklüğündeki depremin üzerinden 75 yıl geçti. Bu fay hattında 7.2 büyüklüğüne kadar deprem oluşabilir" diye konuştu.

"DİRİ FAYLAR 1/5000'LİK İMAR HARİTALARINA İŞLENMELİ"

Prof. Dr. Şener Ceryan, Balıkesir'in depreme dirençli şehir olması için Valilik, AFAD, Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumların önemli çalışmalar yaptığını, devletin de önemli adımlar attığını belirterek vakit geçirilmeden Balıkesir merkez ve ilçelerinden geçen diri hay hatları ile ilgili 1/5000 ölçekli imara esas haritalara geçilmesinin şart olduğunu söyledi.

"ÖNLEM ÇALIŞMALARININ ARTMASI GEREKMEKTEDİR"

Ercan şöyle devam etti, "Son depremin de hatırlattığı gibi olası deprem riskinin azaltılması için Balıkesir Bütünleşik Deprem Master Planı hazırlanması artık kent ve kentli için hayati önem taşımaktadır. Bu konuda üniversitemizin jeoloji mühendisliği, inşaat mühendisliği ve mimarlık bölümleri gerekli desteği verebilir, odamız da katkı sunabilir. Bu deprem tehlikesi dikkate alınarak, Balıkesir kentinin bir afet durumunda, kendini koruması, kentteki tüm yaşamsal alanların güvence altına alınması, günlük işleyişin devam edebilmesi, duruma uyum sağlanması ve kolaylıkla hareket edebilme yeteneğinin geliştirilmesi yönünde çalışmaların artırılması gerekmektedir. Vakit kaybetmeden Balıkesir il merkezi ve ilçelerinden geçen diri faylar 1/5000 ölçekli imara esas haritalara geçirilmesinin ve bu zonların yüzey faylanması tehlikesi kuşağı, fay sakınım bandı ve önemli alan hattı oluşturma kriterleri açısından değerlendirilmesi gerekmektedir."