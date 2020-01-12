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Jeoloji Uzmanı Haluk Eyidoğan: Bu deprem, 26 Eylül'ün artçı depremi

İTÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, dün gerçekleşen depremin, 26 Eylül'de yaşanan depremin artçısı olduğunu belirtti.

12.01.2020 09:39 | Son Güncelleme: 12.01.2020 09:55

Dün, Marmara Bölgesi'nde başta İstanbul olmak üzere çevre illerde hissedilen 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İTÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, dün meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin 26 2019'da yaşanan 5.7 büyüklüğündeki depremle ilişkisini değerlendirdi.

"26 EYLÜL'ÜN GECİKMİŞ BİR ARTÇI DEPREMİ"

sığ olduğunu belirten Eyidoğan, "Şu ana kadar depremin mekanizma çözümü belirlenemediği için 26 Eylül 2019 depremiyle mekanik ilişkisini yorumlamak zordur. Ancak bulunduğu yer itibarıyla aynı nitelikte ve aynı tektonik rejimin özelliklerini yansıttığını söyleyebiliriz. Bu deprem 26 Eylül 2019 depreminin gecikmiş bir artçı depremi olarak değerlendirilebilir, ancak oldukça gecikmeli olan bu orta kuvvette depremin 26 Eylül depreminde kırılmayan bir parçasının gecikmeli kırılması olduğu yorumunu tercih ederim" ifadelerini kullandı.

BÜYÜK DEPREM HAKKINDA İPUCU

Depremin artçılarını da değerlendiren Eyidoğan, Bu depremin 2.0 büyüklüğünde tek artçı deprem yaratması da ayrıca sismolojik olarak değerlendirilmesi gereken bir durumdur. Ana Marmara Fayı'nın kilitlenen Orta Marmara bölümünün dahaayrıntılı jeofizik, jeolojik ve sismolojik yöntemlerle incelenmesi İstanbul'u şiddetle etkileyecek büyük depremin özelliklerinin daha iyi anlaşılması bakımından önemlidir" şeklinde konuştu.

İSTANBUL İÇİN EN BÜYÜK PROJE

İstanbul'un bugüne kadar tespit edilmiş deprem kayıp ve risklerinin azaltılması eylemleri ve projelerinin hızla ve ödünsüz olarak uygulanmasının önemine de işaret eden Eyidoğan "İstanbul için en büyük proje depremde canların kaybedilmemesini başaracak projedir" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

Dün, Marmara Bölgesi'nde başta İstanbul olmak üzere çevre illerde hissedilen 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Marmara Denizi'nde dün sabah 06:28'de meydana gelen ilk depremin ardından toplam 54 deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre büyüklüğü 0.8 ile 4,7 arasında değişen 54 deprem meydana geldi. Depremlerin en büyüğü İstanbul'da saat 16:37'de gerçekleşen 4,7 şiddetindeki deprem olarak ölçüldü.

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