Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz depremde çıkan sesin nedenini açıkladı

JEOLOJİ uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, İstanbul'da dün gece meydana gelen 3.8 büyüklüğündeki deprem sırasında duyulan uğultu sesinin nedeni anlattı.

14.04.2020 17:40 | Son Güncelleme: 14.04.2020 17:40
Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz depremde çıkan sesin nedenini açıkladı
JEOLOJİ uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, İstanbul 'da dün gece meydana gelen 3.8 büyüklüğündeki deprem sırasında duyulan uğultu sesinin nedeni anlattı.  Tüysüz, "5 tonluk bir dinamit patlamasının elbette bir sesi, gürültüsü olacak. O arada kırdığı kayalar içerisinde ses yapıyor." dedi.

"OLAĞAN DIŞI BİR DURUM YOK"

İstanbul'un Karadeniz sahili açıklarında saat 02.56'da meydana gelen 3.8 büyüklüğünde depremde duyulan uğultu sesi merak uyandırdı.  İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Eski Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Okan Tüysüz, bütün depremlerde böyle sesler çıktığını belirterek, şöyle konuştu:

"Deprem dediğiniz şey, yer altında büyük bir kaya kütlesinin kırılması ve ortaya ciddi bir enerjinin saçılmasıdır. Dün akşam olan deprem 3.6 ya da 3.8 büyüklüğünde farklı değerler veriliyor. Sonuçta aşağı yukarı 5 tonluk bir dinamit patlamasına eş değer. 5 tonluk bir dinamit patlamasının elbette bir sesi, gürültüsü olacak. Özellikle bu deprem dalgası odaktan çıktıktan sonra, bulunduğumuz yere kadar saçılıyor. O arada kırdığı kayalar içerisinde ses yapıyor. Dün akşam sessizlik olması da sesin fazlaca duyulmasına da neden oldu ama olağan bir durum. Bunda olağan dışı bir durum yok. Her depremde bu tarz bir ses çıkar, deprem odağına yakınsanız bu sesi duyarsınız. Depremlerde iki tür dalga yayılır. İlk çıkan dalga, hızlıdır ve sesi hissederiz. Uzaklık arttıkça da sallantıyı hissederiz."

Prof. Dr. Okan Tüysüz, "3.8'lik bir deprem daha büyük bir depremi tetiklemez. İkincisi bizim İstanbul depremini beklediğimiz yer Marmara denizi. Karadeniz'in içerisinde beklenen yıkıcı deprem yaratacak büyük bir fay yok." dedi.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: Karadeniz, İstanbul, Deprem, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş Haberler
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş
İnfaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı cezaevinden çıkıyor Haberler
İnfaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı cezaevinden çıkıyor
Korona tedbirine uymayan oyuncu, muhabire sert çıktı: Sus, tartışma Haberler
Korona tedbirine uymayan oyuncu, muhabire sert çıktı: Sus, tartışma
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
Bilim insanları, koronavirüsün hücrelere saldırdığı anları görüntüledi Haberler
Bilim insanları, koronavirüsün hücrelere saldırdığı anları görüntüledi
Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın son görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın son görüntüleri ortaya çıktı
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan’ın ağzından çıkan tek söz, Soylu’yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
Fahriye, oğlunun doğum günü için yaptığı paylaşımla duygulandırdı Haberler
Fahriye, oğlunun doğum günü için yaptığı paylaşımla duygulandırdı
Haberler ›› Güncel ››Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz depremde çıkan sesin nedenini açıkladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:50: Besi damında kurduğu serada hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen zanlıya gözaltı - Haber 18:48: TİKA'dan Sırbistan'da maske ve dezenfektan üretimi projesine destek - Haber 18:44: Ufuk Beydemir'in "N'aber" klibinde evden çıkmayan hayranları yer aldı - Haber 18:43: Başkan Aşgın'dan milli dayanışma kampanyasına destek çağrısı - Haber 18:41: Bursalı Kıbrıs gazisinin cenazesinde sosyal mesafe - Haber 18:40: Koronavirüse karşı İtalya'yı uyaran Profesör Ilaria Capua'dan Türk halkına mesaj: Koruma önlemlerine uyalım - Haber 18:07: Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı - Haberler 15:59: ABD'de koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı - Haberler