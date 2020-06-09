Jeopark Belediyeler Birliği yılın ilk toplantısını yaptı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula Belediyesi ve Salihli Belediyesi işbirliğinde kurulan Jeopark Belediyeler Birliği'nin 2020 yılının ilk olağan meclis toplantısı, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda başkanlığında Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu'nda gerçekleştirildi.

Jeopark Belediyeler Birliği yılın ilk toplantısını yaptı
09.06.2020 16:24 | Son Güncelleme: 09.06.2020 17:04
Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula Belediyesi ve Salihli Belediyesi işbirliğinde kurulan Jeopark Belediyeler Birliği'nin 2020 yılının ilk olağan meclis toplantısı, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda başkanlığında Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu'nda gerçekleştirildi.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'nın başkanlık ettiği toplantıda, gündeme alınan 5 madde meclis üyeleri tarafından görüşülerek karara bağlandı. Başkan Kayda, alınan kararların Manisa, Kula ve Salihli'ye hayırlı olmasını diledi. Jeopark Belediyeler Birliği'nin tanıtım anlamında büyük bir görev üstlendiğini belirten Başkan Kayda, "Birliğimiz, Avrupa Jeoparklar Ağı üyesi. Manisa, Kula ve Salihli başta olmak üzere güzel ülkemizi birliğimiz sayesinde tüm dünyaya tanıtıyoruz. Kula-Salihli Jeoparkı, tarihi, volkanik ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini bekliyor" dedi.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda başkanlığındaki toplantıya, Manisa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Harun Yıldız, Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı Sibel Akın, Mali Hizmetler Dairesi Başkanı Serdar Sidar ve Jeopark Belediyeler Birliği meclis üyeleri katıldı. İlgili gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, Jeopark Belediyeler Birliği Encümen Üyeleri ile Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeleri seçildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Zeki Kayda, Salihli, Manisa, Kula, Güncel, Haber

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