Jeopark Futbol Turnunası'nın şampiyonu Balıbey oldu

11 takımın yer aldığı turnuvada finale çıkmaya hak kazanan Balıbey ile Belediye Fen İşleri arasında oynanan maçta gülen taraf üstün gayret ve mücadelesi ile Balıbeyspor oldu. Çekişmeli olarak geçen final mücadelesinde rakibi Belediye Fen İşleri'ni 5-0'lık net bir skorla mağlup eden Balıbeyspor şampiyon oldu. Turnuva finalini sporsever vatandaşlarla birlikte izleyen Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'a, Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Erol Timur, Manisa ASKF yönetim kurulu üyeleri Behçet Atlı, Ramazan Şenbilgiç ve Belediye Meclis Üyeleri eşlik etti.

Final Maçının sona ermesiyle birlikte, müsabakanın hakemlerine maket Kula Evi takdim edildi. Turnuva'nın üçüncüsü Gökçeören Volkanspor'a madalyalarını ve kupasını Kula Kaymakamı Kemal Duru takdim etti. Turnuvanın ikincisi Belediye Fen İşleri takımına ise madalyalarını ve ikincilik Kupasını Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun verdi. Turnuvanın Şampiyonu Balıbeyspor tezahüratlar ve alkışlar eşliğinde Şampiyonluk Kupasını Kaykamakam Kemal Duru'nun elinden alırken Başkan Tosun'da şampiyon takımın oyuncularına şampiyonluk hediyesi olarak çeyrek altın hediye etti. Turnuva'nın şampiyonu Balıbeyspor taraftarları kupa ve madalya töreninin ardından sahaya inerek takım oyuncuları ile davul zurna eşliğinde şampiyonluk sevincini doyasıya kutladı.