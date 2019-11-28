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Jeopark Kula Belediyespor evinde Afyon ekibini ağırlayacak

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Ligi A Grubunda mücadele eden Jeopark Kula Belediyespor, 8. hafta maçında Afyon Belediye Yüntaş'ı konuk edecek.

28.11.2019 13:22 | Son Güncelleme: 28.11.2019 13:27Jeopark Kula Belediyespor evinde Afyon ekibini ağırlayacak
Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Ligi A Grubunda mücadele eden Jeopark Belediyespor, 8. hafta maçında Belediye Yüntaş'ı konuk edecek.

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Ligi A Grubunda mücadele eden Jeopark Kula Belediyespor, 7. haftada İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a karşı aldığı galibiyetle motivasyonunu yükseltirken, 8.haftada evinde konuk olacağı Afyon Belediye Yüntaş müsabakasına odaklandı. Ligde inişli çıkışlı performans sergileyen Kula temsilcisi, 8. haftada evinde galip gelerek galibiyet serisi yakalamak istiyor.

30 Kasım 2019 Cumartesi günü evinde ağırlayacağı Afyon Belediye Yüntaş müsabakası için çalışmaları hızlandırdıklarını ifade eden Jeopark Kula Belediyespor Kulüp Başkanı Vedat Yılmaz, ligin güçlü ekiplerinden Afyon Belediye Yüntaş'ı mağlup ederek ligde çıkışa geçmeyi hedeflediklerini söyledi. 7. haftada İstanbul'da alınan galibiyetle hem teknik ekibin, hem de oyuncuların motivasyonunun arttığını ifade eden Başkan Yılmaz, 30 Kasım 2019 Cumartesi günü Kula Salonu'nda oynanacak olan mücadeleye tüm Kula halkını davet etti.

Oynadığı 7 müsabakada aldığı 12 puanla 6'ncı sırada bulunan Jeopark Kula Belediyespor, 16 puanla 3'üncü sıradaki Afyon ekibini mağlup edip, zirve yarışına ortak olmayı hedefliyor. - MANİSA

Türkiye Voleybol Federasyonu, Afyon, Kula, Spor

Kaynak: İHA

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