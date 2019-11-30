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Jeopark Kula Belediyespor evinde rahat kazandı

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Ligi A grubunda kendi evinde Afyon Belediye Yüntaş'ı ağırlayan Jeopark Kula Belediyespor, karşılaşmayı 3-1 kazandı.

30.11.2019 16:24 | Son Güncelleme: 30.11.2019 16:30Jeopark Kula Belediyespor evinde rahat kazandı
Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Ligi A grubunda kendi evinde Belediye Yüntaş'ı ağırlayan Jeopark Belediyespor, karşılaşmayı 3-1 kazandı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Ligi A grubunda mücadele eden Jeopark Kula Belediyespor, 2019-20 sezonunun 8. haftasında evinde Afyon Belediye Yüntaş'ı ağırladı. Karşılaşmanın ilk setinde teknik molaya 12-9 önde giren Jeopark Kula Belediyespor, setteki sayılarda hiç geriye düşmeden ilk seti 25-23 aldı. İkinci sete de üstün başlayan Kula temsilcisi, teknik molaya 12-8 önde girdiği ikinci seti 25-17 alarak durumu 2-0'a getirdi. Üçüncü setin teknik molasına 12-11 önde giren Afyon Belediye Yüntaş, 25-20 aldığı setle farkı bire indirdi, durum 2-1. Dördüncü sete oyun üstünlüğünü tekrar eline alan Kula temsilcisi, 12-10 önde girdiği son seti 25-18 alarak maçı 3-1 kazandı.

Maçın ardından, Jeopark Kula Belediyespor'lu oyuncular, takım kaptanı Kaan Çiçek ve antrenör Fuat Dokgöz ile birlikte, salonu dolduran ve maç boyunca hiç susmayan Kulalı taraftarlara üçlü çektirdi.

Maçın ardından açıklama yapan Joepark Kula Belediyespor'un Kulüp Başkanı Vedat Yılmaz, ligin güçlü ekiplerinden Afyon Belediye Yüntaş'ı mağlup etmekten dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. Ligdeki galibiyetlerine bir yenisini daha ekleyerek güzel bir çıkış elde ettiklerini kaydeden başkan Yılmaz, ligin ilk devresinin bitimine üç hafta kala aldıkları galibiyetle Kula'yı en iyi şekilde temsil etmeye devam ettiklerini vurguladı. - MANİSA

Türkiye Voleybol Federasyonu, Afyon, Kula, Spor

Kaynak: İHA

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