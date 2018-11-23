23 Kasım 2018, 20:11
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Jeopark Kula Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 0-3

Jeopark Kula Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 0-3

SALON: KulaHAKEMLER: Zafer Özmen (xx), Ahmet Çenesiz (xx)JEOPARK KULA BELEDİYESPOR: Emir (xx), Jekic (xx), Ertuğrul Gazi (xx), Demirhan (xx), Selim (xx), BünyaminİSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Murat (xxx), Kadir (xxx), Özkan (xxx), Serhat (xxx), Gökhan (xxx), İbrahim (xxx), Erdem...



SALON: Kula

HAKEMLER: Zafer Özmen (xx), Ahmet Çenesiz (xx)

JEOPARK KULA BELEDİYESPOR: Emir (xx), Jekic (xx), Ertuğrul Gazi (xx), Demirhan (xx), Selim (xx), Bünyamin

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Murat (xxx), Kadir (xxx), Özkan (xxx), Serhat (xxx), Gökhan (xxx), İbrahim (xxx), Erdem (xxx)

SETLER: 10-25, 14-25, 15-25

SÜRE: 60 dakika (19, 20, 21)

Voleybol Efeler Ligi 7'nci hafta mücadelesinde Jeopark Kula Belediyespor evinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 10-25,14-25,15-25'lik setlerle 3-0 mağlup oldu. Müsabakanın setleri 10-25, 14-25, 15-25'lik skorlarla sona erdi.

- Kula Selim,Ahmet Çenesiz,Kula
23 Kasım 2018 Cuma 20:11



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