03 Nisan 2019, 18:43
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Jeopark Kula Belediyespor Küme Düştü

Jeopark Kula Belediyespor Küme Düştü

İzmir'de oynanan Efeler Ligi Baraj Etabı ilk gün maçında son sırada yer alan ve galibiyeti bulunmayan Jeopark Kula Belediyespor, İnegöl Belediyespor'a 3-0 mağlup olarak resmen küme düştü.



İzmir'de oynanan Efeler Ligi Baraj Etabı ilk gün maçında son sırada yer alan ve galibiyeti bulunmayan Jeopark Kula Belediyespor, İnegöl Belediyespor'a 3-0 mağlup olarak resmen küme düştü. Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan maçın setleri 25-17, 25-17 ve 25-12'lik skorlarla sona erdi.

Aynı salonda İkbal Afyon Belediye Yüntaş ile Arhavi Belediyespor arasında oynanan günün diğer maçında kazanan takım 3-0'lık skorla Arhavi ekibi oldu. Baraj etabında yarın saat 14.00'te Kula-Afyon, 16.00'da Arhavi-İnegöl karşı karşıya gelecek. İlk devresi cuma günü, ikinci devresi 14 Nisan'da bitecek baraj maçları sonunda Kula'nın ardından bir takım daha lige veda edecek. - İzmir İnegöl, İzmir, Kula, Spor
Kaynak: DHA



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