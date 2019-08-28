Jeopark Kula Belediyespor'un, Voleybolda Fikstürü Belli Oldu

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1. Ligi'nde Manisa'yı temsil eden tek takım olan Jeopark Kula Belediyespor'un yeni sezon fikstürü belli oldu. TVF 2019-2020 sezonu 1. Lig Erkekler ve Kadınlar fikstürü Ankara 'da çekildi.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) yetkilileri ve takımların temsilcilerinin katıldığı fikstür çekimi'nde 12 takımın yer aldığı TVF Erkekler 1. Ligi'nde mücadele edecek Jeopark Kula Belediyespor, ilk maçını İnegöl Belediye ile oynayacak. Sezon boyunca güçlü rakiplerle zirve yarışı içerisinde olacak Manisa'nın tek Temsilcisi Jeopark Kula Belediyespor, bu yıl ligde rakipleri Afyon Belediye, Alanya Belediye, Bigadiç Belediye, İnegöl Belediye, Tofaş Spor, Düzce Belediye, İstanbul BŞB, Saint Joseph, TFL Altekma, Kocaeli Kağıtspor ve Milas Belediye ile mücadele içerisinde olacak.