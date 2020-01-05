Haberler » Spor » Jeopark Kula ikinci devreye galibiyetle başladı - Spor

Jeopark Kula ikinci devreye galibiyetle başladı

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Ligi'nde mücadele eden Jeopark Kula Belediyespor, ikinci devrenin ilk maçında konuk olduğu İnegöl Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

05.01.2020 16:36 | Son Güncelleme: 05.01.2020 16:43 Jeopark Kula ikinci devreye galibiyetle başladı
Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Ligi'nde mücadele eden Jeopark Belediyespor, ikinci devrenin ilk maçında konuk olduğu Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Ligi'nde Kula'yı temsil eden Jeopark Kula Belediyespor, ligin 12. haftasında İnegöl Belediyespor'a konuk oldu. İnegöl Yenice Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk setinde 1-0 geriye düşen Kula temsilcisi, mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. Toplamda 118 dakika süren müsabakada setler 26-24, 21-25, 24-26 ve 21-25'lik sonuçlar ve Jeopark Kula Belediyespor'un 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

12. haftada alınan sonuçlara göre Play Off umudunu artıran Jeopark Kula Belediyespor puanını 24'e yükseltirken, İnegöl Belediyespor ise 8 puanda kaldı. - MANİSA

Türkiye Voleybol Federasyonu, İnegöl Belediyespor, İnegöl, Kula, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

17:34   CANLI YAYIN DUYURUSU - Spor
17:32   Rize'de taraftarlardan "Uyuşturucuya Hayır" yürüyüşü - Spor
17:30   Kayseri 1.Amatör Küme'de şampiyonluk heyecanı devam ediyor - Spor
17:29   Kayseri Süper Amatör Küme'de ikinci yarı başladı - Spor
17:26   Beşiktaş'ta büyük şok! Tüm oyuncular serbest kalıyor... - Spor
17:04   Galatasaray, Henry Onyekuru'yu sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. - Spor
16:44   Brendan Rodgers: Merih Demiral yetenekli bir futbolcu - Spor
15:47   Real Madridli Eder Militao, Alicia Gomes Olivera ile aşk yaşıyor - Spor
15:36   Aston Villa Adebayor ile ilgileniyor - Spor
15:15   Arda Turan, izinli olduğu için kadro dışında kaldı - Spor
5.01.2020 17:44:27