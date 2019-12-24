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Jeopolitik gelişmelerle petrol fiyatları yükseldi

Suudi Arabistan ve Kuveyt'in imzaladıkları yeni anlaşmayla yönettikleri petrol sahasını yeniden üretime açacağı sinyallerine paralel olarak Rusya'nın tedarik kısıtlamaları kapsamında Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile işbirliğini sürdüreceği açıklamaları sonrası petrol fiyatları yükseldi.

24.12.2019 17:31 | Son Güncelleme: 24.12.2019 17:31 Jeopolitik gelişmelerle petrol fiyatları yükseldi

Suudi Arabistan ve Kuveyt'in imzaladıkları yeni anlaşmayla yönettikleri petrol sahasını yeniden üretime açacağı sinyallerine paralel olarak 'nın tedarik kısıtlamaları kapsamında Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile işbirliğini sürdüreceği açıklamaları sonrası petrol fiyatları yükseldi.

Kuveyt Petrol Bakanı Khaled Al-Fadhel ve Suudi yetkililer, Salı günü iki ülkenin ortak yönettiği tarafsız petrol sahasında petrol üretimine yönelik anlaşmazlığın çözülmesi için bir anlaşma imzaladı.

Gelişmelere paralel olarak Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.68 artışla 66.84 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.46 artışla 60.80 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, hisse senedi piyasalarındaki düşüş ve zayıf ABD verileri sonrası talebin artmasıyla yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 1.01 artışla 17.675 dolardan,

altın, yüzde 0.40 artışla 1,494.80 dolardan,

bakır, yüzde 0.32 artışla 2.8175 dolardan,

platin, yüzde 0.33 artışla 941.50 dolardan ve

paladyum yüzde 0.69 düşüşle 1,836.20 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 285 liraya, çeyrek altın 466 liraya, Cumhuriyet altını da 1,928 liraya yükseldi.

 



Suudi Arabistan, Rusya, Opec, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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