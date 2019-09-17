Jeopolitik gerilimlerin sürmesiyle wall street güne ekside başladı

Orta Doğu'daki gerilimlerin yatırımcı odağında yer almaya devam etmesiyle Wall Street'te açılışta kayıplar izlendi.

Saudi Aramco saldırısı sonrası oluşan ve şirketin bir aya yakın bir süre boyunca tam kapasite üretime geçemeyeceğine yönelik iddiaların ardından Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler devam etti.

Bunun yanında National Broadcasting Company (NBC) yeni yayın hizmetinin Peacock ismiyle gelecek yılın Nisan ayında piyasaya sürüleceğini duyurdu.

Veri gündeminde ise ABD Merkez Bankası (Fed) ABD'nin sanayi üretimine yönelik aylık raporunu açıkladı. Yatırımcılar ayrıca, Çarşamba günü Fed'den gelecek faiz kararını bekliyor.

Gelişmelerin ardından ABD hisse senedi piyasalarında açılış işlemlerinde;

Dow Jones yüzde 0.25

S&P 500 yüzde 0.09 düşerken

Nasdaq bir değişim göstermedi.

Dolar karşısında euro yüzde 0.29 artışla 1.10336 dolara yükselirken, sterlin ise bir değişiklik göstermeyerek 1.24275 dolardan işlem gördü.

Kaynak: DHA