Jeopolitik Riskler gündemde kalmaya devam ediyor…

Korona virüs salgını kaynaklı endişeler global risk iştahındaki düşüş sebebiyle gelişen piyasa ülkelerini olumsuz etkilemeye devam ediyor. TL varlıklar üzerindeki jeopolitik risk unsurları, hisse senedi piyasasının son dönemde zayıf bir görünüm sergilemesine neden oluyor. Moskova'da gerçekleştirilen İdlib görüşmelerinden herhangi bir sonuç çıkmadı. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, İdlib konusunda sahanın şartlarının değişmediğini, kendilerine sunulan haritayı kabul etmediklerini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İdlib konusunda neler yapılabileceği konusunda çalıştıklarını ifade etti. Suriye temelli gelişmelerde ABD ve Rusya ile ilişkilerdeki belirsizlik devam ediyor. Endeks dün satıcılı bir görünüm izledi ve işlem günün %1.01 değer kaybıyla 119,574 puandan tamamladı. Sabah saatlerinde Asya piyasaları dünkü kayıplardan sonra toparlanma emareleri gösteriyor. Korona virüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2500'e yükselirken, piyasalar virüs salgınının etkilerinin kısa vadeli olmasına yönelik beklentiden destek alıyor.

USDTRY…Gözler Merkez Bankası'nda Olacak…Bugün Merkez Bankası'nın Şubat ayı Para Politikası Kurulu toplantısı piyasaların gündemindeki en önemli başlık olarak öne çıkıyor. TL'nin son 3 haftada jeopolitik risklerdeki yükseliş ve gelişen piyasa ülkelerindeki korona virüs salgını kaynaklı baskıya bağlı olarak %3'e yakın değer kaybetmesi sonrası Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararı merak ediliyor. Piyasa medyan beklentisi politika faizinin değişmeyerek %11.25'te sabit tutulacağı yönünde. Ancak enflasyonun ikinci çeyrekten itibaren düşeceği beklentileriyle faiz indirimlerine düşük montanlı olarak devam edilmesi de beklenebilir. Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde Dolar TL kuru 6.06 seviyelerinde bulunuyor.

EURTRY…Kur Dar Bir Bant İçerisinde Fiyatlanıyor…Gelişen piyasa ülke para birimleri virüs salgını endişeleriyle birlikte olumsuz bir görünüm sergiliyor. Euro TL kurunda bugün gözler Merkez Bankası'nın vereceği faiz kararında olacak. Beklentilerin ötesinde bir faiz indirimi kurda hareketlenmelere sebep olabilir.

EURUSD…Parite 1.08 Seviyesinin Altına Sarktı…Dolar güçlü gelen makroekonomik verilerin etkisiyle global bazda değer kazanırken, Euro ise Almanya'dan gelen olumsuz verilerin ekseninde değer kaybediyor. Almanya ekonomisine dair beklentileri gösteren ZEW endeksi Şubat ayında 8.7'ye düşerek sert bir şekilde geriledi. Beklenti verinin 21.5 geleceği yönündeydi. İhracat kaynaklı büyüme modelinden dolayı Korona virüs kaynaklı endişeler Euro bölgesinde daha baskın hissediliyor. Korona virüs salgını endişelerinin yarattığı riskten kaçış için güvenli liman olarak görülen Amerikan Doları ve ons altın gibi varlıklar talep görüyor. Brexit sonrası süreç kaynaklı gelişmeler de piyasaları tedirgin eden konular arasında yer alıyor. Parite 1.08 seviyesinin altına sarkarak 1.0790 seviyesini test etti. Dolar endeksi güçlü seyrettiği sürece Euro Dolar paritesindeki gerilemenin devamı beklenebilir.

XAUUSD…Güvenli Limanlar Yükselmeye Devam Ediyor…Dünyanın en değerli şirketlerinden biri olan Apple'ın virüs salgını kaynaklı endişelerini dikkate alan piyasalar güvenli limanlara yöneldi. Piyasaların risk algısındaki düşüşle birlikte altının ons fiyatı 1590 $ seviyelerini test etti. Hisse senedi piyasalarında virüs salgını kaynaklı gelen satıcılı seyrin devam etmesi, hedge pozisyonlarındaki artışla birlikte değerli madene yönelik talebi yukarı yönde desteklemesi beklenebilir. Çin'in birçok bölgesinde fabrikalar işbaşı yapamıyor ve imalat sektörü başta olmak üzere küresel tedarik zincirinde aksamaların meydana gelmesi piyasaları endişelendiriyor.

GAUTRY…Yurt İçinde Altın Fiyatları Rekor Yeniledi…Altının ons fiyatındaki ve Dolar TL kurundaki yükselişe bağlı olarak gram altın fiyatı 5 ve 22 günlük ortalamaların üzerinde fiyatlanıyor. Altının gram fiyatı gün içerisinde %1'e yakın değer kazanarak 310 TL seviyelerini test etti.

BRENT…Kayıplarını Geri Almakta Güçlük Çekiyor…Korona virüs kaynaklı endişeler petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü risk baskı kuruyor. Pazartesi günü kayıplarını almaya yönelen petrol fiyatları dün Asya piyasalarındaki tedirgin havayla birlikte %2'ye yakın değer kaybettikten sonra sınırlı bir şekilde yükseldi.

S&P500…Apple'ın Ciro Beklentisi Açıklamalarıyla Kazançlarının Bir Kısmını Sildi…ABD hisse senedi piyasaları Apple'ın ciro beklentisi açıklamalarıyla karışık bir görünüm sergiledi. S&P500 endeksi günü %0.29 değer kaybıyla 3,370 puandan tamamladı. Bugün gözler FED'in Ocak ayı toplantı tutanaklarında olacak.