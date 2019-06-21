Jeopolitik Riskler Ön Planda…

BIST100…FED ve AMB'nin faiz indirimleri olabileceğine yönelik sinyalleriyle küresel borsalarda toparlanma eğilimi görülürken, Borsa İstanbul 'daki primli seyir S-400 savunma sistemine yönelik açıklamalar ve ABD- İran gerginliği ile sınırlı kalarak günü -%0.09 düşüşle 94.157 seviyesinden kapattı.

USDTRY... TL Varlıkları Pozitif Fiyatlanıyor… FED'in faiz indirimi sinyali küresel risk iştahını arttırırken TL cinsi varlıklar bu gelişmeden olumlu etkilendi. Önümüzdeki hafta seçim belirsizliğinin ortadan kalkması TL üzerindeki baskıyı hafifletebilecekken en büyük risk ABD ile yaşanan S-400 meselesi olarak karşımıza çıkmaya devam ediyor. Tarafların karşılıklı açıklamaları, azalmaya başlayan TL kaynaklı risk unsurlarını yeniden canlandırabilir nitelikte gözüküyor. Dün gün içerisinde 5.82 seviyelerine pik yaptıktan sonra geri çekilen kurda, içsel ve dışsal gelişmeler takip edilecek.

EURTRY… Düşüş Eğilimi Devam Etmekte… ECB başkanı Draghi' nin ek parasal genişlemeye yönelik açıklamaları ve FED ' in faiz indirimi sinyali sonrasında küresel piyasalarda risk iştahı artarken gelişen piyasa ülkeleri para birimleri değer kazanmaya devam etti. Dün güne 6.50 seviyelerinden başlayan EURTRY döviz kuru, yurtiçinden gelen haberlerle 6.59 seviyesine yükseldikten sonra tekrardan 6.50 seviyelerine çekildi. Sabah saatlerinde ise 6.51 seviyelerinde işlem görüyor. Doğu Akdeniz 'de sondaj faaliyetleri nedeniyle Avrupa ülkelerinin Türkiye 'ye yönelik ortak bir tutum belirlemesi negatif fiyatlamalara neden olabilecek unsurlardan biri olabilir.

EURUSD… PMI Verileri Açıklanacak… Dolar global bazda değer kaybetmeye devam ediyor. İvme kazanarak 1.1320 seviyelerini aşan paritede FED' in faiz indirimi beklentileri etkili oluyor. Geçtiğimiz hafta ECB başkanı Draghi' nin ek parasal teşviklere işaret etmesi EURUSD paritesinde aşağı yönlü harekete neden olurken, FED' in güvercin tutumu geçen hafta yaşanan kayıpları sildi. Öte yandan Euro bölgesi Tüketici Güven Endeksindeki düşüş Euro bölgesindeki ekonomik büyümeye yönelik endişelerin bir göstergesi olarak değerlendirilirken, bugün açıklanacak PMI verileri de takip edilecek.

XAUUSD… ABD-İran Gerginliği Yükseliş Eğilimini Destekliyor…FED sonrası Dolar'ın global bazda değer kaybetmesinin ardından sert yükseliş gözlemlenen Ons Altın'da olası kar realizasyonları alıcılar için fırsat oluşturabilir. Ons Altın'ın yükseliş eğilimini destekleyen diğer bir etken ise ABD-İran arasındaki gerilimin yükselerek küresel piyasalarda endişe yaratması.

GLDGR… Ons Altındaki Yükseliş İle Yukarı Yönlü Seyretmekte…Ons altındaki zirve yürüyüşü gram altın fiyatlarının da yukarı yönlü hareket etmesine yardımcı oluyor. Küresel piyasalardaki risk unsurlarının canlı kalması gram altın fiyatlarının pozitif seyrine katkıda bulunabilir.

BRENT… Üretim Kısıntılarının Uzatılabileceği Beklentileri İle Yukarı Yönlü… Hafta genelinde açıklanan verilere göre ABD ham petrol stoklarındaki azalış küresel piyasalarda petrol fiyatlarının toparlanmasına neden olmakta. Bununla birlikte OPEC'in 1- 2 Temmuz 'a ertelenen olağan toplantısında OPEC üye ve ortak ülkelerinin üretim kısıntılarına yönelik anlaşmayı uzatabilecekleri beklentileri paritenin yukarı yönlü hareketlerini desteklemekte.

S&P500…ABD-İran Gerginliği Alıcılı Seyri Sınırlandırabilir… FED'in güvercin açıklamalar ile 2019 yılında faiz indirimine gidilebileceğinin sinyalini vermesi küresel borsalarda olumlu hava yaratırken endeks de yükseliş görülmekte. Haftanın son işlem günü endeks primli seyrine devam edebilir. Ancak ABD-İran arasındaki gerginliğe yönelik yeni haber akışları endeks üzerinde baskı yaratabilir.