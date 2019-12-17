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Jeotermal A.Ş., Kırşehir Belediyespor'a sponsor oldu

Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Kırşehir Belediyespor'a Jeotermal A.Ş. sponsor oldu.

17.12.2019 14:15 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:20Jeotermal A.Ş., Kırşehir Belediyespor'a sponsor oldu

Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Belediyespor'a Jeotermal A.Ş. sponsor oldu.


Şirket yönetim kurulu adına protokolü imzalayan Vali İbrahim Akın, Kırşehir Belediyespor'un Kırşehir'in ortak değeri olduğunu söyledi.


Kırşehir Belediyespor'un şehri başarı ile temsil ettiğini belirten Vali İbrahim Akın; "Halkımızın büyük ilgi gösterdiği Kırşehir Belediyespor'a imzaladığımız sponsorluk sözleşmesi ile daha önceki sezonlarda olduğu gibi bu sezonda da şirketimizin imkanları çerçevesinde ve yönetim kurulumuzun oy birliğiyle aldığı karar doğrultusunda destek sağlıyoruz. 1. Lig yolunda takımımıza başarılar diliyorum" dedi.


Valilikte yapılan protokol imza törenine Jeotermal A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Vali İbrahim Akın'ın yanı sıra, şirket yönetim kurulu üyeleri ile Kırşehir Belediyespor yöneticileri katıldı. - KIRŞEHİR


Türkiye Futbol Federasyonu, Kırşehir, Güncel

Kaynak: İHA

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