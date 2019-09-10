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Jeotermal kaynak ve doğal mineralli su sahası ihalesi

Kırşehir'deki jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ve işletme ruhsatlı yedi saha için ihaleye çıkılacak.

10.09.2019 09:22 Jeotermal kaynak ve doğal mineralli su sahası ihalesi
Kırşehir'deki jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ve işletme ruhsatlı yedi saha için ihaleye çıkılacak.
Kırşehir İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Kırşehir'in Kaman İlçesi, Benzer ve Kargınkızıköyü köylerinde bulunan, jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ve işletme ruhsatlı yedi sahanın ihalesi, açık teklif usulüyle yapılacak.
Tahmini bedelleri KDV hariç 127 milyon 411 bin 36 lira ile 108 milyon 279 bin 87 lira arasında, büyüklükleri ise 3 bin 879,65 hektarla 4 bin 565,15 hektar arasında değişen sahalar, 3 Eylül Perşembe günü saat 09.40'den itibaren Kırşehir İl Özel İdaresi İl Encümeni toplantı salonunda ihale edilecek.
İstekliler, tekliflerini ihale saatine kadar Kırşehir İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu'na teslim edebilecek.

Kırşehir, Kaman, Ekonomi

Kaynak: AA

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