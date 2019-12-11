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Jeotermal saha ihalesi

Elazığ'da bir jeotermal kaynak arama sahası ihaleye çıkarıldı.

11.12.2019 09:26 | Son Güncelleme: 11.12.2019 09:26Jeotermal saha ihalesi
'da bir jeotermal kaynak arama sahası ihaleye çıkarıldı.
Elazığ İl Özel İdaresi Encümeninin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, ilçesinde bulunan bir jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha "açık teklif artırma usulü" ile ihale edilecek.
Büyüklüğü 4 bin 950 hektar olan sahanın muhammen bedeli 140 bin 505 lira olarak belirlendi.
İhale, 24 Aralık Salı günü saat 10.00'da Elazığ İl Özel İdaresi Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek.
İstekliler tekliflerini ihale günü saat 10.00'a kadar Elazığ İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğüne verebilecek.

Sivrice, Elazığ, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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