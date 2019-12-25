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Jeotermal santral için verilen ÇED raporuna tepki

Aydın'da bir grup, Efeler ilçesinde yapımı planlanan jeotermal enerji santrali için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunun olumlu sonuçlanmasına tepki gösterdi.

25.12.2019 18:29 | Son Güncelleme: 25.12.2019 18:31
'da bir grup, ilçesinde yapımı planlanan jeotermal enerji santrali için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunun olumlu sonuçlanmasına tepki gösterdi.
Santral proje alanının yer aldığı Kızılcaköy Mahallesi sakini bir grup, Atatürk Kent Meydanı'nda toplanarak ellerinde "Jeotermale hayır", "Havama suyuma dokunma" dövizleri taşıdı.
Gruba İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ve bazı sivil toplum kuruşları da destek verdi.
Burada grup adına açıklama yapan Gülcan Bahar, santrali ÇED raporunun olumlu sonuçlanmasına anlam veremediklerini, raporun kabul edilemez olduğunu ifade etti.
Jeotermal santrallerinin birinci sınıf tarım alanlarına yapılmasının yanlış olduğunu kaydeden Bahar, mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.
Avukat Akın Yakan da ÇED raporunun hukuka aykırı olduğunu iddia ederek gerekli girişimlerde bulunacaklarını ifade etti.
Bir süre slogan atan grup, daha sonra dağıldı.
Jeotermal santral için verilen ÇED raporuna tepki

Çevresel Etki Değerlendirme, Efeler, Aydın, Güncel

Kaynak: AA


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