09.07.2019 16:07
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Jeotermal Tesisler yaz aylarının gelmesiyle yoğun günler yaşamaya başladı

Jeotermal Tesisler yaz aylarının gelmesiyle yoğun günler yaşamaya başladı

Erzincan Belediyesine bağlı olarak hizmet veren Jeotermal Tesisler yaz aylarının gelmesiyle yoğun günler yaşamaya başladı.

Erzincan Belediyesine bağlı olarak hizmet veren Jeotermal Tesisler yaz aylarının gelmesiyle yoğun günler yaşamaya başladı.

Erzincan Belediyesi Sosyal Tesislerinden olan başta cilt hastalıkları olmak üzere, romatizma, damar sertliği, sedef hastalıklarına iyi gelen, su sıcaklığı kış sezonundan dahi 23 ila 33 dereceyi bulan, Jeotermal Tesislere özellikle yaz aylarında ilgi artıyor.

12 havuz bulunan tesisler randevu sistemiyle çalışıyor. Havuzların içerisinde soyunma odası, duşa kabin, lavaboda mevcut. Vatandaşın dinlenebilmesi ve sıra beklerken vakit geçirebilmesi için içersinde çocuklar için oyun parkı da bulunan yaklaşık 30 hektarlık bir alan bulunuyor. Son teknolojinin kullanıldığı havuzlarda ki su, her giriş çıkışta doldurulup boşaltılıyor. Havuzların içerisindeki su miktarı da isteğe bağlı olarak 85 cm ya da 135 cm yüksekliğe göre ayarlanabiliyor. - ERZİNCAN
Kaynak: İHA
Erzincan Belediyesi, Erzincan, Güncel

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