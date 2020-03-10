Jeremain Lens, Basın Mensuplarının Sorularını Yanıtladı
Beşiktaş'ın Hollandalı oyuncusu Jeremain Lens, antreman sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Beşiktaş'ın ligdeki durumu, gelecek Galatasaray maçı ve takım içerisindeki pozisyonu ile ilgili sorulara yanıtlayan Lens, "Takım nerede bana ihtiyaç duyarsa, o pozisyonda elimden geleni yaparım" dedi.
10.03.2020 12:21 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:21
Beşiktaş 'ın Hollandalı oyuncusu Jeremain Lens, antreman sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Beşiktaş'ın ligdeki durumu, gelecek Galatasaray maçı ve takım içerisindeki pozisyonu ile ilgili sorulara yanıtlayan Lens, "Takım nerede bana ihtiyaç duyarsa, o pozisyonda elimden geleni yaparım" dedi.
Kaynak: Dugout
Haberin Videosu :Jeremain Lens, Basın Mensuplarının Sorularını Yanıtladı
Etiketler : Galatasaray, Beşiktaş, Spor
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