Jeremain Lens: "Bugün Oyunu Değiştiren Oyuncu Ben Oldum"

"Bugün oyunu değiştiren oyuncu ben oldum"



"Takım halinde çok iyi bir performans gösterdik 2. yarıda. İlk yarıda onlara gereken cevabı veremedik ama 2. yarıda 3 golü bulduk ve maçı çevirdik. Her maçın farklı bir hikayesi var. Bugün oyunu değiştiren oyuncu ben oldum. Önemli olan sonuca gitmekti. Başka gün başka oyuncu bunu yapabilir."

"Arka adalemde bir sakatlık vardı, 2,5 hafta bu devam etti. Bugün 70'den sonra arka adalemdeki bu yorgunluğu hissetmeye başladım. Kramp gibi görünüyor, umarım önemli bir şey yoktur."

Necip: "Devre arasında..."



Maç sonu konuşan Necip Uysal ise devre arasına değindi. Necip, "Bizim için zor bir maç oldu. Çok kötü başladık maça. Devre arasında içeriye girdiğimizde takım arkadaşlarımızla kenetlendik, maçı kazanabileceğimizden emindik. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum." dedi.