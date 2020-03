- Jeremain Lens: "Şampiyonlukta her şey mümkün"Beşiktaşlı futbolcu Jeremain Lens: "Taraftar eleştirmekte haklıydı"İSTANBUL - Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Jeremain Lens, antrenman öncesinde soruları yanıtladı. Galatasaray deplasmanında galibiyet yaşamak istediğini söyleyen Lens, şampiyonluk yolunda her şeyin mümkün olduğunu ifade ederken, kendi performansıyla ilgili olarak da "Taraftar eleştirmekte haklıydı" açıklamasında bulundu. Beşiktaşlı futbolcu Jeremain Lens, bu akşam yapılan antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takımın form durumundan bahsederek sözlerine başlayan Lens, "Takım olarak son haftalarda gerçekten çok iyi bir performans gösteriyoruz. Kaybettiğimiz Başakşehir maçı da bu iyi performanslara dahil. Topa daha çok sahip oluyoruz, yakaladığımız pozisyon sayısı gözle görülür bir şekilde arttı. Burada sadece bireysel anlamda değil takım olarak da çok doğru işler yapıyoruz. Özellikle topa sahip olma ve daha çok fırsat yakalama konusunda gözle görülür gelişim kaydettik. Ben de daha çok pozisyona girersem, daha çok gol atarsam bu durum beni mutlu edecektir. Kişisel performansımın da iyi olduğunu düşünüyorum ve şu anda yapmamız gereken bunu devam ettirmek" ifadelerini kullandı."Taraftar eleştirmekte haklıydı"Son dönemde zaman zaman sağ bekte forma giymesiyle ilgili de konuşan Lens, "Doğrusunu söylemek gerekirse en sevdiğim pozisyon bu değil ama burada hocanın kararı önemli. Hocam bana nerede görev verirse, takımın bana nerede ihtiyacı olursa orada görev alıyorum. Bu ihtiyacı karşılamaya çalışıyorum, elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Zaten şu anda oynadığımız sistemde beklerin hücuma çıkma fırsatı çok yüksek ve ben de hem savunmada hem hücumda doğru işleri yapmaya çalışıyorum. Son maç da bence bunun en güzel örneği oldu" dedi. Takımın başına Sergen Yalçın'ın gelmesiyle birlikte kendisi adına yaşanan değişiklikle ilgili de konuşan Lens, "Aslında sergen hocayla kurduğum ilişki, diğer hocalarla kurduğum ilişkiden farklı değil. Takım daha da iyiye gittikçe, yukarıya doğru gittikçe benim performansım da artıyor. Taraftarlara hak veriyorum, beni eleştirdikleri dönemde haklılardı. Belki yeri gelir tekrar eleştirebilirler, bu da olabilir ama şu anda mutluyum oynadığım oyundan keyif alıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum ancak bu durumu gol ve asistlerle yansıtırsam çok daha mutlu olurum. Geçmişteki ve şu andaki performansımla ilgili özel bir durum yok. Her oyuncunun yaşayabileceği bir durum. Bazen oyuncular bazı dönemlerde daha farklı performans ortaya koyabilirler. Bu oynadığınız oyunun şekliyle de ilgili olabilir. Daha önceki takımlarda farklı oyun şekillerinde oynadım ama artık 3 sezon öncesine dönüp geriye doğru bakmıyorum. Herkes benden yüksek performans bekliyor bunu anlayabiliyorum. Daha çok pozisyon oluşturup daha çok gol atmam bekleniyor. Ben de elimden geleni yapıyorum ve umarım bunu daha yüksek katkıyla ortaya koyabilirim" diyerek sözlerini sürdürdü."Şampiyonluk yarışında her şey mümkün"Galatasaray ile oynanacak olan derbi maçın hazırlıklarını hafta boyunca sürdüreceklerini ifade eden Jeremain Lens, "Bu maça hazırlanmak için önümüzde bir haftalık süre var. Tabii ki çok büyük bir maç. Bu tip maçları diğer maçlarla kıyaslayamazsınız. Takım olarak şu anda bizde her oyuncu hazır durumda ve büyük maçları oynamayı hepimiz seviyoruz. Ben Türkiye kariyerimde henüz Galatasaray deplasmanında kazanmadım ve artık kendi adıma bu ilki yaşamak istiyorum" diye konuştu.Ligdeki şampiyonluk yarışıyla ilgili de konuşan Hollandalı oyuncu, "Şu anda şampiyonluk yarışında her şey mümkün. Başakşehir önde gözüküyor ancak iki hafta önce Sivasspor'un, Trabzonspor'un önde olduğunu söyleyebilirdiniz. Bizim yapmamız gereken şey, maçlarımızı kazanmak ve maç maç ilerlemek. İki maç kazanırsak, üç maç kazanırsak kesinlikle zirveye çıkarız diyemeyiz. Bu hafta biz Galatasaray ile oynarken Trabzonspor ile de Başakşehir karşılaşacak. Birkaç hafta içinde farklı durumlar ortaya çıkabilir" diye konuştu.Son olarak Oğuzhan Özyakup'la birlikte kendisinin de adının Feyenoord'la geçmesiyle ilgili de konuşan Jeremain Lens, "Ben Beşiktaş'ın oyuncusu olduğum müddetçe her zaman Beşiktaş'a nasıl katkı yapabileceğimi düşünüyorum. Buna odaklandım. Başka takımlarla ilgili şeyler düşünmem. Devam eden sözleşmem var ve Beşiktaş'ın oyuncusuyum. Tüm odaklanmam da bu şekilde" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA