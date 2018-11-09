09 Kasım 2018, 20:06
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Jerome Boateng: Mesut Özil İçin Daha Çok Şey Yapmalıydık

Alman Milli Takımı futbolcusu Jerome Boateng, ırkçı ve ayrımcı saldırılar nedeniyle milli takımı bırakan Mesut Özil için daha çok şey yapmamalarının üzücü olduğunu söyledi.

Gana kökenli olan Boateng, "Boa" adlı dergiye verdiği röportajda, İsveç Milli Takımı'nın, ırkçı saldırılara uğrayan oyuncusu Jimmy Durmaz konusunda sergilediği tavrı Alman Milli Takımı'nın Mesut Özil ve İlkay Gündoğan için neden göstermediğine ilişkin soruya verdiği yanıtta, "İsveçlilerin yaptığı gerçekten güçlü bir şeydi. Tüylerim diken diken olmuştu. Takımımızda da birçok oyuncu bunu iyi buldu." ifadesini kullandı.

Benzer bir tavrın Almanya Milli Takımında sergilenmediğini aktaran Boateng, "Maalesef. Turnuvada (Dünya Kupası) oynamaya devam ettik. Turnuvadan sonra takım olarak Mesut için daha çok şey yapılabileceğini anladım. Bunun yapılmaması üzücü." değerlendirmesini yaptı. Boateng, Mesut Özil'in "Kazandığımda Alman, kaybettiğimde göçmenim" ifadesine ilişkin de, bu konuda kendisinin çok az sıkıntı çektiğini ancak çok sayıda taraftarın ve medyanın özellikle Türk asıllı oyunculara karşı daha eleştirel yorum yaptığını fark ettiğini belirtti.

"ALMANYA'DA IRKÇILIĞA MARUZ KALDIM"

Kariyeri boyunca ırkçı saldırılara uğradığını anlatan Boateng, "Almanya için o kadar çok forma giymeme rağmen bugün saha kenarında ısınma hareketleri yaparken taraftarların tribünden maymunun çıkardığı sesleri bağırdığını duyuyorum. Çocukken de Almanya'da ırkçılığa maruz kaldım. Leipzig kentinde veya Berlin'in Marzahn ilçesinde çıktığımız maçlarda rakip futbolcuların velileri bana ve takım arkadaşlarıma tükürdü." dedi.

"BANA SÜREKLİ HAKARET ETTİ"

Tecrübeli futbolcu, "Köpenicker SC ile yaptığımız maçı hatırlıyorum. Bir rakip oyuncunun babası bizim tarafa geçti ve bana sürekli hakaret etti. Bir süre sonra ağlayamaya başladım." ifadelerini kullandı. Boateng, Almanya'nın bazı bölgelerine çocuklarını göndermek istemediğini belirterek, farklı ten rengi olduğu zaman o yerler için endişelenmek gerektiğini kaydetti.

Almanya,Mesut Özil
09 Kasım 2018 Cuma 20:06



YORUMLAR (6)
ADINIZI YAZIN: löv seninde fisini cekti boateng
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KADİR AKKUL: İki arada bir deredeyiz çünkü Biz GURBETÇİYİZ
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İLERİ GÖRÜŞ: almanların yaptığını şimdi biz suriyelilere yapmıyormuyuz sanki,aradaki fark ne,,almanyada kaç türk kökenli vekil var ,,şimdi türkiyede bir suriyeli vekil secilse ortalık ne olur çok merak ediyorum !!!!!!!!
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  • BK : almanlar bizlere orada havadan para vermedi yapilmayacak isleri verdiler bizimkilere suriyeliler ne yapiyor havadan para aliyor sen neyin kafasini yasiyorsun
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DÜRBÜNLÜ: Almanların ırkçı oldugunu bugün bir kez daha gördüm,,her zaman vollmacht (vekaletname)ile yaptırdığım resmi işlerimi,,bugün illada babanız kendi gelecek diyerek işi yokuşa sürdüler..ben şimdi türkiyede izindeyim,,dahada kalmak istiyorum,,şimdi iznimi yarıda kesip gitmem gerekiyor..bunu bir almana aslaa yapmazlar.
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