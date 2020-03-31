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Beşiktaşlı Kevin Prince Boateng'in kardeşi Jerome Boateng, otobanda kaza yaptı

Bundesliga devi Bayern Münih'te forma giyen, Beşiktaşlı Kevin-Prince Boateng'in kardeşi Jerome Boateng'nin özel aracıyla otobanda kaza yaptı. Otobanda kayarak bariyerlere çarpan yıldız futbolcu, kazadan yara almadan kurtuldu. Ünlü oyuncu hakkında trafik ceza işlemi yapılabileceği aktarıldı.

31.03.2020 22:36 | Son Güncelleme: 01.04.2020 09:07

Alman Bild Gazetesi İnternet sayfasından yer verdiği ve TV Oberfranken'e dayandırdığı haberinde, Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Jerome Boateng'in A9 nolu oto yolunda Münih'e 314 km mesafedeki Selbitz mevkinde kaza yaptığını yazdı.

Haberde, Leipzig şehrinde hasta olan oğlunun yanına giden ve takımı Bayern Münih'in bugünkü antrenmanına katılmak için geri yola çıkan Jerome Boateng, sabah saat 7: 30 sıralarında otobanda kaza yaptığı yer aldı.

CEZA İŞLEM YAPILABİLİR

Otobanda kayarak bariyerlere çarpan araçtan Jerome Boateng'in yara almadan kurtulduğunu aktaran Bild, aracında kışlık lastikler olmadığı için ünlü oyuncu hakkında trafik ceza işlemi yapılabileceğini yazdı.

Dolu yağışı sırasında kazanın meydana geldiği aktaran gazete, Jerome Boateng'in AMG Mercedes marka arabasının üzerinde yazlık tekerler olduğu için, şerit değiştirirken kayarak otoban bariyerlerine çarptığını aktardı. Jerome Boateng'in lüks arabasının, 25 bin euro masraf olabileceği tahmini yapıldı.

Beşiktaşlı Kevin Prince Boateng’in kardeşi Jerome Boateng, otobanda kaza yaptı

Kaynak: Hürriyet



Etiketler: Jérôme Boateng, Bayern Münih, Bild, Spor

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Kevin Prince Boateng'in kardeşi Jerome Boateng otobanda kaza yaptı
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Haberler ›› Spor ››Beşiktaşlı Kevin Prince Boateng'in kardeşi Jerome Boateng, otobanda kaza yaptı - Spor
Yorumlar (1)
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