05 Aralık 2018, 11:59
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JES'e Karşı Çıkan Köylüler, Güvenlik Güçleri ile Karşı Karşıya Kaldı

Aydın'da köylerinde açılacak jeotermal enerji santraline karşı çıkan Kızılcaköy sakinleri, güvenlik güçleri ile karşı karşıya kaldı.

Topraklarında açılmak istenen jeotermal enerji santraline (JES) karşı aylardır direnen Aydın Kızılcaköy halkı, bölgeye girmek için jandarmaları da yanına alarak bölgeye gelen şirket yetkilileriyle karşı karşıya kaldı.

KÖYLÜLER: BİZİM TARLAMIZ OLMAZSA NE YAPACAĞIZ

Sabah saatlerinde çok sayıda jandarma eşliğinde Kızılcaköy'deki arazilere girmek isteyen şirket çalışanlarının karşısına köylüler çıktı. Özellikle kadınların ön planda olduğu eylemde jandarma köylüleri 'yapacak bir şey yok' diye ikna etmeye çalışırken, sayıları her geçen an artan köylüler ise topraklarında JES istemediklerini, kuyu açılmasına izin vermeyeceklerini dile getirdi. "Vali gelsin. Bizim tarlalarımız olmazsa biz ne yapacağız" diyen köylüler direnmeye devam ediyor.

ŞİRKET, ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Jandarmanın koruması eşliğinde araziye giren şirket elemanları çalışmalara başlarken, köylülerin bu duruma tepkisi her geçen an daha da artıyor. Jandarma 'özel mülk siz karışamazsınız' derken köylüler ise JES'lerin kendi yaşam alanlarında tarımı bitireceğini, çevreyi kirleteceğini dile getiriyor.

KÖYLÜLERLE JANDARMA KARŞI KARŞIYA KALDI

Dünya Toprak Günü'nde topraklarını korumak isteyen köylülerle güvenlik güçleri karşı karşıya geldi. "Bu topraklar bizimdir bizim kalacak" diyen köylüler, "Kimdur devlet" diyerek isyan etti.

Eylemden görüntüler;

05 Aralık 2018 Çarşamba 11:59



YORUMLAR (58)
BY DEVRİMCİ: yandaş ihale alsında zengin olsunda RAND İHALE ZENGİN olsun geribanın canı cehenme yeter artık bu kadar zengine destek randa imkan
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EBU SAİD: Git çık yaşama defol o zaman biz daha iyi yaşam için geldik eğe bizim bizim inşallah
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BORAZ: Neden TARLA içine YAPI yaparlar ki bunu hic bir zaman anlayamadim..ülkemizde Çooook KIRSAL ve hic bir iše Yaramayan yerler var... Neden güzelim VERIMLI topraklara ev Fabrika yada baska bir YAPI musadesi veriliyor? Bu nasil bir düzen???
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SADECE GERCEKLER: Jeotermal enerji de bu jeotermal kaynaklardan ve bunların oluşturduğu enerjiden doğrudan veya dolaylı yollardan faydalanmayı kapsamaktadır. Jeotermal enerji yeni, yenilenebilir, sürdürülebilir, tükenmez, ucuz, güvenilir, çevre dostu, yerli ve yeşil bir birincil enerji kaynağıdır. SOL BELEDI YELER ARTIK NASIL DOLDURSUYSA HALKI NE OLDUGUNU BİLMEMEKTEDİRLER.
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DEVLET DEGİL KRAL DÜŞMANI: araştırmadan galyana gelmeyin temiz enerji saglar ama ahhh işte ne deyelim her ülkede bizden çok var ama işte anlat millet artık buluttan nem kapıyoır haklı tabii
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