JES'e Karşı Çıkan Köylüler, Güvenlik Güçleri ile Karşı Karşıya Kaldı

Topraklarında açılmak istenen jeotermal enerji santraline (JES) karşı aylardır direnen Aydın Kızılcaköy halkı, bölgeye girmek için jandarmaları da yanına alarak bölgeye gelen şirket yetkilileriyle karşı karşıya kaldı.

KÖYLÜLER: BİZİM TARLAMIZ OLMAZSA NE YAPACAĞIZ

Sabah saatlerinde çok sayıda jandarma eşliğinde Kızılcaköy'deki arazilere girmek isteyen şirket çalışanlarının karşısına köylüler çıktı. Özellikle kadınların ön planda olduğu eylemde jandarma köylüleri 'yapacak bir şey yok' diye ikna etmeye çalışırken, sayıları her geçen an artan köylüler ise topraklarında JES istemediklerini, kuyu açılmasına izin vermeyeceklerini dile getirdi. "Vali gelsin. Bizim tarlalarımız olmazsa biz ne yapacağız" diyen köylüler direnmeye devam ediyor.

ŞİRKET, ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Jandarmanın koruması eşliğinde araziye giren şirket elemanları çalışmalara başlarken, köylülerin bu duruma tepkisi her geçen an daha da artıyor. Jandarma 'özel mülk siz karışamazsınız' derken köylüler ise JES'lerin kendi yaşam alanlarında tarımı bitireceğini, çevreyi kirleteceğini dile getiriyor.

KÖYLÜLERLE JANDARMA KARŞI KARŞIYA KALDI

Dünya Toprak Günü'nde topraklarını korumak isteyen köylülerle güvenlik güçleri karşı karşıya geldi. "Bu topraklar bizimdir bizim kalacak" diyen köylüler, "Kimdur devlet" diyerek isyan etti.

Eylemden görüntüler;