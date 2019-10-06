Haberler » Ekonomi » Haber

JESDER'in yeni yönetimi seçildi

Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneğinin (JESDER) başkanlığına Ali Kındap ve Ufuk Şentürk'ün seçildiği bildirildi.

06.10.2019 13:30JESDER'in yeni yönetimi seçildi
Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneğinin (JESDER) başkanlığına Ali Kındap ve Ufuk Şentürk'ün seçildiği bildirildi.
JESDER'den yapılan yazılı açıklamada, Kındap ve Şentürk'ün başkanlık görevini müştereken yürüteceği ifade edildi.
JESDER Olağan Genel Kurulu'nun İzmir'de toplandığı belirtilen açıklamada, "JESDER Başkanlığı'na Ali Kındap ve Ufuk Şentürk seçildi. Yapılan seçimlerle, JESDER'in yeni yönetim ve denetim organları da belirlendi. Yönetim kurulu üyeleri, Zorlu Enerji Temsilcisi Ali Kındap, Enerjeo Kemaliye Elektrik Üretim AŞ Temsilcisi Ufuk Şentürk, Maren Maraş Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ Temsilcisi Mehmet Şişman, Gürmat Elektrik Üretim AŞ Temsilcisi İbrahim Cem Özkök, Maspo Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ Temsilcisi Murat Solmaz'dan oluştu." ifadeleri kullanıldı.

İzmir, Eüaş, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
17:56 Trump'a azil soruşturmasında ikinci muhbir
17:51 Savunma Sanayii Başkanı Demir'in acı günü
17:21 Metrobüslere 'Erken Uyarı Sistemi' takılacak
17:21 ABD Büyükelçiliği'nden Bahçeli tweeti ile ilgili yeni açıklama
17:13 Dolara hücum hız kesmiyor
17:11 Bankalar ağustosta kâr rekoru kırdı
17:01 ABD'de barda silahlı saldırı: 4 ölü