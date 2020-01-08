Eskişehirspor'da Jesse Sekidika bilmecesi: Sözleşmesini tek taraflı feshetti

Eskişehirspor Kulübü Başkanı Mustafa Akgören ve Yönetim Kurulu üyeleri Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

Kulübe ihtar çeken bazı futbolcuların kampa katılmadığını dile getiren Akgören, şu bilgileri paylaştı:

"Kendilerine birçok ödeme planı sunduk. Jesse Sekidika ve Marko Milinkovic'e çok önemli ödeme planları sunduk, hatta kabul de gördü. Marko'nun bizden habersiz neden gittiğine anlam veremiyoruz. Jesse, biz göreve gelmeden önce ihtarını çekmiş, bizden 83 bin avro alacağını istedi. Ödeme planını kabul etmedi. İstanbul takımlarıyla birtakım görüşmeler yapmış. Bize net gelen bir yazı yok. Resmi bir imza atmadı. Şu an itibarıyla biz de basından okuyoruz. Berkay Dabanlı, Erdal Akdarı, Sissoko, Kamal Issah ve Emre Güral'a ödeme planları sunduk. Sissoko ve Issah ile anlaştığımızı düşünüyorum. 5-6 kişinin sorununu çözüp geride kalanların sorunlarını çözmezsek bu bizim ahlak, vicdan ve yöneticilik anlayışımıza ters düşer."

"SÖZLEŞMESİNİ TEK TARAFLI FESHETTİĞİ DOĞRU"

Akgören, bir basın mensubunun "Jesse Sekidika ile ilgili son durum nedir?" sorusuna, "Jesse için farklı Anadolu kulüpleri transfer teklifinde bulundu. Bir kulüple çok ciddi rakama anlaştık. Oradan çok ciddi gelir elde edecektik. Kendisine ve menajerine bunu aktardık. Menajeri kabul etti. Ertesi gün Jesse'yi razı edemediğini söyledi. Yarın ya da yarından sonra menajeri gelecek. Sözleşmesini tek taraflı feshettiği doğru." yanıtını verdi.