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Jesse Sekidika: "Çok büyük bir kulübe geldim"

Galatasaray'ın yeni transferi Nijeryalı kanat oyuncusu Jesse Sekidika yaptığı açıklamada çok büyük bir kulübe geldiğini söyledi.

09.01.2020 18:41 | Son Güncelleme: 09.01.2020 19:21Jesse Sekidika:
'ın yeni transferi Nijeryalı kanat oyuncusu Jesse Sekidika yaptığı açıklamada çok büyük bir kulübe geldiğini söyledi.

Galatasaray, Nijeryalı futbolcu Jesse Sekidika'nın transferini resmi olarak tamamladı. Sağlık kontrollerinin ardından kendisini sarı-kırmızılı kulübe bağlayan imzayı atan Sekidika, Başkan Mustafa Cengiz ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ile birlikte ilk açıklamalarda bulundu.

Cengiz: "Gençleşme politikamıza çok uygun bir futbolcu"

Jesse'nin takımımıza ciddi katkıda bulunacağını dile getiren başkanımız Mustafa Cengiz, "Sevgili Jesse, stratejik ve yeniden yapılanan gençleşme politikamıza çok uygun bir futbolcu. Biz inşallah sahada da onun ölümüne, mert, dürüst, adil yarış içinde en ciddi katkıyı takımımıza ve camiamıza yapacağına inanıyoruz. Biz onun dürüst yarışta her zaman Galatasaray bayrağını en tepeye taşıma mücadelesinde bir nefer, bir takım oyuncusu olarak görev alacağına inanıyoruz. Allah utandırmasın" diye konuştu.

Albayrak: "Kendisine başarılar diliyorum"

İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ise onun uzun yıllar Galatasaray forması giyeceğine inandığının altını çizdi. Albayrak, "Aramıza hoş geldi. Kendisine başarılar diliyorum. 'En az 20 sene bu formayı çıkarmayacaksın' dedim. Kendisi de çok mutlu olduğunu ifade etti. Florya'daki futbolcu arkadaşlarıyla da görüşmüş. Çok iyi bir ortam olduğunu söyledi. Kendisine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Sekidika: "Çok mutluyum"

Sekidika ise Galatasaray'ın çok bükük bir camia olduğunu belirterek, "Çok büyük bir kulübe geldim. Çok mutluyum. Bu büyük fırsatı kullanacağım. Galatasaray her zaman istediğim bir yerdi" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL

Abdurrahim Albayrak, Mustafa Cengiz, Galatasaray, Spor

Kaynak: İHA

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