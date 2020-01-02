Jesse Sekidika kimdir? Jesse Sekidika kaç yaşında, nereli? Jesse Sekidika kariyeri ve performansı?

Eskişehirsporlu Jesse Seskidika transfer gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Galatasaray'ın kadrosuna katacağı iddia edilen Jesse Sekidka sporseverlerin ilgi odağı olurken Jesse Sekidika kariyeri ve performansı, Jesse Sekidika kimdir? Jesse Sekidika kaç yaşında, nereli gibi konular araştırıldı.

JESSE SEKİDİKA KİMDİR?

Jesse Sekidika Eskişehirspor takımında orta saha pozisyonunda görevyapan Nijeryalı futbolcudur.

Profesyonel kariyerine 2016 yılında Napredak Kruševac kulübünde başladı. Daha sonra ise Eskişehirspor kulübünde oynadı.

Jesse Sekidika Tam Adı: Jesse Tamunobaraboye Sekidika

Jesse Sekidika Doğum Tarihi: 14 Temmuz 1996

Jesse Sekidika Kaç Yaşında: 23 yaşında

Jesse Sekidika Doğum Yeri: Port Harcourt, Nijerya Boyu

Jesse Sekidika Boyu: 1,76 m

Jesse Sekidika Mevkii: Orta saha

Jesse Sekidika Kulübü: Eskişehirspor

Jesse Sekidika Numarası: 7

Jesse Sekidika

Jesse Sekidika Altyapı kariyeri:

2014 Oeiras

2014–2015 Benfica

Jesse Sekidika Profesyonel kariyeri:

2016–2018 Napredak Kruševac 47 maç (7 gol)

2018– Eskişehirspor

JESSE SEKİDİKA 2019 PERFORMANSI?

TFF 1. Lig'de Eskişehirspor forması altında, siyah-kırmızılı formayla yarım sezonda 8 gol attı.