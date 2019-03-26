Jet Airways'in Kurucusu Naresh Goyal İstifa Etti

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YENİ Hindistan'da mali zorluklar yaşayan hava yolu şirketi Jet Airways'in Yönetim Kurulu Başkanı Naresh Goyal istifa etti.Şirketten yapılan açıklamada Yönetim Kurulunun, Başkan Naresh Goyal ile Yönetim Kurulu Üyesi eşi Anita Goyal ve şirketin ortağı Birleşik Arap Emirlikleri hava yolu şirketi Ethiad Airways'in Jet Airways yönetimine aday gösterdiği Hars Mohan'ın istifalarını kabul ettiği belirtildi.Mali sıkıntılar nedeniyle 14 uluslararası rotada uçuşlarını durduran ve 80'den fazla uçağı hangarlarda tutan hava yolu şirketini darboğazdan çıkarmak için Hindistan Merkez Bankası öncülüğündeki kreditörler tarafından şirkete 217 milyon dolar finansman sağlanması kararlaştırılmıştı.Goyal'in Ethiad Airways'den umduğu finansman desteğini sağlayamamasının ardından, şirketin devlet destekli olarak kurtarılması gündeme gelmişti.Yönetim Kurulu değişikliklerinin yeni kreditörlerin isteği doğrultusunda yapıldığı tahmin ediliyor.