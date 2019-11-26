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Jet Fadıl Caprice Gold'a geldi, mağdurlar inşaata akın etti

Jet Fadıl olarak bilinen Fadıl Akgündüz, yeniden inşaat izni aldığını söyleyerek polis eşliğinde Bayrampaşa'da bulunan Caprice Gold inşaatına geldi. Durumdan haberdar olan Jet Fadıl mağdurları inşaata akın etti. Güvenlik görevlileri ve Jet Fadıl'ın korumaları arasında arbede yaşandı.

26.11.2019 00:57 | Son Güncelleme: 26.11.2019 01:04

Kamuoyunda "Jet Fadıl" olarak bilinen Fadıl Akgündüz'ün Caprice Gold inşaatına geldiği, yönetimin artık kendisinde olduğunu söyleyerek dernek tarafından görevlendirilen güvenlikleri dışarıya çıkarttığı ifade edildi.

Edinilen bilgiye göre, Jet Fadıl olarak bilinen Fadıl Akgündüz akşam saatlerinde 'da bulunan Caprice Gold inşaatına geldi. Korumaları ve polis ile içeri giren Akgündüz, mağdurlar tarafından kurulan derneğin tahsis ettiği güvenlik görevlilerine inşaattan çıkmalarını söyledi.

"DERNEĞİN GÜVENLİK GÖREVLİLERİ ÇIKARILDI"

Akgündüz güvenlik görevlilerini, "Burada işiniz bitti. Biz yeniden inşaat izni aldık" diyerek çıkartmaya çalıştı. İnşaattan çıkmak istemeyen güvenlik görevlileri ile Fadıl Akgündüz'un korumaları arasında küçük çaplı arbede yaşandı. Yaşanan arbede sonucunda güvenlik görevlileri inşaattan çıkarıldı. Fadıl Akgündüz'ün getirdiği yeni güvenlik görevlileri inşaata yerleştirildi.

Bunun üzerine dernek güvenliklerinin vermesi üzerine dernek başkanı, dernek avukatı, ve çok sayıda Fadıl Akgündüz mağduru inşaata geldi. Mağdurlar inşaatın içinde bulunan dernek yönetim ofisinde basın açıklaması düzenledi.

"SAKAL DEDİ, BIYIK DEDİ, İNANÇLARIMIZLA OYNADI"

Dernek Başkanı Talip Metehanoğlu, "Bu akşam 7'ye kadar buradaydım. Biz gittikten sonra bir telefon geldi. 'Fadıl avukatlarla beraber otele geldi. Tabu kayıtlarını gösterdi. Buranın müteahhidi benim, burayı boşaltın' dedi diye beni haberdar ettiler. Ben gelinceye kadar oyalayın ben geleceğim dedim ama tutamıyoruz. Ben geldiğimde burada değildi. 28 bin kişiyi mağdur edene bey deniliyor, biz işgalci oluyoruz. Sakal dedi, bıyık dedi, cübbe dedi, bizim inançlarımızla oyNadı. Bizim geleceğimizle oynadı, çocuklarımızla oynadı, bütün yatırımımızla oynadı. Bizim güvenlik görevlilerimize müdahale etmişlerdir. Jet Fadıl sizin işinize son verdik buradan çekip gidebilirsiniz demiştir. Güvenliğimiz bertaraf edip içeriye girmişlerdir. Tehdit etmişlerdir. Olay suçtur" dedi.

Jet Fadıl Caprice Gold'a geldi, mağdurlar inşaata akın etti

Fadıl Akgündüz, Bayrampaşa, Polis, Güncel

Kaynak: İHA


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