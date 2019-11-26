Haberler » Güncel » Jet Fadıl Caprice Gold'a geldi, mağdurlar inşaata akın etti - Haber

Jet Fadıl Caprice Gold'a geldi, mağdurlar inşaata akın etti

Jet Fadıl olarak bilinen Fadıl Akgündüz, yeniden inşaat izni aldığını söyleyerek polis eşliğinde Bayrampaşa'da bulunan Caprice Gold inşaatına geldi.

26.11.2019 08:55 | Son Güncelleme: 26.11.2019 08:55Jet Fadıl Caprice Gold'a geldi, mağdurlar inşaata akın etti
Jet Fadıl olarak bilinen Fadıl Akgündüz, yeniden inşaat izni aldığını söyleyerek polis eşliğinde 'da bulunan Caprice Gold inşaatına geldi. Durumdan haberdar olan Jet Fadıl mağdurları inşaata akın etti. Güvenlik görevlileri ve jet Fadıl'ın korumaları arasında arbede yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, Jet Fadıl olarak bilinen Fadıl Akgündüz akşam saatlerinde Bayrampaşa'da bulunan Caprice Gold inşaatına geldi. Korumaları ve polis ile içeri giren Akgündüz, mağdurlar tarafından kurulan derneğin tahsis ettiği güvenlik görevlilerine inşaattan çıkmalarını söyledi. Akgündüz güvenlik görevlilerini, "Burada işiniz bitti. Biz yeniden inşaat izni aldık" diyerek çıkartmaya çalıştı. İnşaattan çıkmak istemeyen güvenlik görevlileri ile Fadıl Akgündüz'un korumaları arasında küçük çaplı arbede yaşandı. Yaşanan arbede sonucunda güvenlik görevlileri inşaattan çıkarıldı. Fadıl Akgündüz'ün getirdiği yeni güvenlik görevlileri inşaata yerleştirildi.
Bunun üzerine dernek güvenliklerinin haber vermesi üzerine dernek başkanı, dernek avukatı, ve çok sayıda Fadıl Akgündüz mağduru inşaata geldi. Mağdurlar inşaatın içinde bulunan dernek yönetim ofisinde basın açıklaması düzenledi.
Dernek Başkanı Talip Metehanoğlu, "Bu akşam 7'ye kadar buradaydım. Biz gittikten sonra bir telefon geldi. 'Fadıl avukatlarla beraber otele geldi. Tabu kayıtlarını gösterdi. Buranın müteahhidi benim, burayı boşaltın' dedi diye beni haberdar ettiler. Ben gelinceye kadar oyalayın ben geleceğim dedim ama tutamıyoruz. Ben geldiğimde burada değildi. 28 bin kişiyi mağdur edene bey deniliyor, biz işgaldi oluyoruz. Sakal dedi, bıyık dedi, cübbe dedi, bizim inançlarımızla oymadı. Bizim geleceğimizle oynadı, çocuklarımızla oynadı, bütün yatırımımızla oynadı. Bizim güvenlik görevlilerimize müdahale etmişlerdir. Jet Fadıl sizin işinize son verdik buradan çekip gidebilirsiniz demiştir. Güvenliğimiz bertaraf edip içeriye girmişlerdir. Tehdit etmişlerdir. Olay suçtur" dedi.
(Volkan Kayalar/İHA)

Fadıl Akgündüz, Bayrampaşa, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:48 Batman'da kaçak elektrik denetiminde gerginlik
10:48 Adana restorandaki cinayetin nedeni 'selamlaşma' çıktı
10:48 Uluslararası sigorta şirketlerini 3 milyon lira dolandıran çete çökertildi
10:47 Restorandaki cinayetin nedeni 'selamlaşma' çıktı
10:47 KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: Rayından çıkmış görünen treni doğru rayına yeniden yerleştirdik.
10:38 Son dakika: Arnavutluk'ta 6 kişinin hayatını kaybettiği depremde 20 Türk vatandaşı otel enkazında kaldı
10:33 Devlet Bahçeli, "Külliye'ye giden CHP'li" iddialarıyla ilgili sessizliği bozdu: Atatürk'ün ahı tuttu
10:14 Akşener'den 'Beştepe'deki CHP'li' tepkisi: Ekranları BBG evine çevirdiniz ayıp yahu
10:10 Türkiye'ye tehditler savuran ABD'li senatörden S-400 tepkisi: Erdoğan Trump'a 'nanik yapıyor'
09:58 Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum
09:39 Jet Fadıl Caprice Gold inşaatına geldi! Mağdurlar alana akın etti
09:11 Rus turistlerin yeni gözdesi belli oldu! Ege Bölgesi'nde rezervasyonlar arttı
09:05 Yargıtay'dan emsal karar: Yıllık izin parasını almak için işten ayrılmak şart
21:48 Genç kız tuvalet ihtiyacı için girdiği inşaatta cinsel istismara uğrayıp gasp edildiğini iddia etti
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
26.11.2019 10:49:06