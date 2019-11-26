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"jet fadıl" caprıce gold inşaatına geldi" iddiası

Fadıl Akgündüz'ün Caprice Gold inşaatına geldiği, yönetimin artık kendisinde olduğunu söyleyerek dernek tarafından görevlendirilen güvenlikleri dışarıya çıkarttığı iddia edildi.

26.11.2019 00:58 | Son Güncelleme: 26.11.2019 01:02
Fadıl Akgündüz'ün Caprice Gold inşaatına geldiği, yönetimin artık kendisinde olduğunu söyleyerek dernek tarafından görevlendirilen güvenlikleri dışarıya çıkarttığı iddia edildi.
Kamuoyunda "Jet Fadıl" olarak bilinen Fadıl Akgündüz, iddiaya göre bugün akşam saatlerinde Bayrampaşa'da bulunan Caprice Gold inşaatına geldi. Avukatıyla gelen Akgündüz, site yönetimi olarak Carpice Gold Mağdurları Derneği tarafından görevlendirilen güvenlik görevlilerini dışarıya çıkartıp, yanında getirdiği güvenlik görevlilerini inşaat alanının girişine yerleştirdi. Fadıl Akgündüz'ün Caprice Gold inşaatının artık kendi yönetiminde olduğunu söylediği iddia edildi. Akgündüz'ün inşaat alanına geldiğini duyan Caprice Gold Mağdurları Derneği üyeleri inşaat alanına geldi. Dernek ve site yönetim kurulu başkanı Talip Metehanoğlu ve dernek avukatı Yaşar Metehanoğlu burada açıklama yaptı.
"ACİL BURAYI BOŞALTIN, DEMİŞLER"
Dernek Başkanı Talip Metehanoğlu, "Bu akşam 19.00'dan sonra bir telefon geldi. Fadıl Akgündüz avukatlarıyla beraber buraya gelmiş tapu kağıtlarını göstermiş. Acil burayı boşaltın demişler. Bizi de haberdar ettiler geldiğimizde gitmişti. 28 bin kişi burada mağdur Fadıl Bey buraya geliyor 'bey' oluyor biz burada işgalci oluyoruz." ifadelerini kullandı.
Dernek avukatı Yaşar Metehanoğlu ise, "Bizim güvenlik korumalarımıza müdahale etmişlerdir. Fadıl Akgündüz, 'Sizin işinize son verdik buradan gidebilirsiniz' demiştir. Biz 6 aydan beri kat mülkiyeti kanunlarının 57. 58. 59. ve 60. maddelerine göre bu sitenin yönetimi konusunda mal sahipleriyle toplantı yaptık. Toplantıda Talip Metehanoğlu grubunun yönetimi ele almasını sağladık. Binanın yapılması görevini verdiler" diye konuştu.

Fadıl Akgündüz, Güncel

Kaynak: DHA


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