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'Jet Fadıl' ödeme yapmayınca HDP'li Siirt Belediyesi icralık oldu

Kamuoyunda 'Jet Fadıl' olarak tanınan Fadıl Akgündüz, kendi imkanlarıyla yaptıracağını belirttiği Siirt Belediyesi hizmet binasının kalan 5,5 milyon lira borcunu ödemeyince binayı yapan firma tarafından belediyeye icra takibi başlatıldı.

14.01.2020 12:09 | Son Güncelleme: 14.01.2020 12:53

'Jet Fadıl' olarak bilinen iş insanı Fadıl Akgündüz, 2012 yılında Barış ve Demokrasi Partili (BDP) Belediye Başkanı Selim Sadak ile görüşerek, kendi imkanlarıyla hizmet binası yapacağını açıkladı. 2014 yılında hizmet binasını tamamlayan firma, Siirt Belediyesi araclığıyla ödemeyi Akgündüz'den almak için anlaşma yaptı. Bugüne kadar Akgündüz'den yaklaşık 7 milyon lira ödeme alan firma, kalan yaklaşık 5,5 milyon lira ödemeyi alamayınca Siirt Belediyesi'ne icra işlemi başlattı.

"UZUN SÜREDİR İYİ NİYETLE ÖDEME BEKLİYORDUK"

Akgündüz'den uzun zamandır ödeme alamadığı için mağdur olduğunu anlatan firma yetkilisi Altan Akhan, "Siirt Belediyesi hizmet binası inşaat bedelinin Fadıl Akgündüz tarafından belediyeye ödemelerin yapılmamasından kaynaklı mağdur olduk. Uzun süredir iyi niyetle belediyeden ödeme yapılmasını bekliyorduk. Ancak ödeme yapılmadığından dolayı alacakları için Siirt Belediyesi'ne icra takibi başlattık" dedi.

Konuyla ilgili HDP'li Siirt Belediyesi'nden ise açıklama yapılmadı.

'Jet Fadıl' ödeme yapmayınca HDP'li Siirt Belediyesi icralık oldu

Siirt Belediyesi, Fadıl Akgündüz, Siirt, Ekonomi, Güncel

Kaynak: DHA


Ekonomi

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