08.06.2019 16:19
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Jet ski ile balık ağlarına takılan 2 kişi kurtarıldı

Jet ski ile balık ağlarına takılan 2 kişi kurtarıldı

MARMARİS'te, denizde jet ski ile gezerken balık ağlarına takılarak, mahsur kalan 2 kişi, Sahil Güvenlik ekibince kurtarıldı.

MARMARİS'te, denizde jet ski ile gezerken balık ağlarına takılarak, mahsur kalan 2 kişi, Sahil Güvenlik ekibince kurtarıldı.
Sahil Güvenliğe dün saat 17.12'de yapılan ihbarla  Marmaris'in Nar Adası Güngörmez mevkisinde 2 kişinin jet ski ile giderken balıkçı ağlarına takıldığı ve yardım talebinde bulunduğu bildirildi. Bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik botundaki görevlilerce yerleri belirlenen 2 kişi kurtarıldı. Sahil Güvenlik botuna alınan ve sağlık durumları iyi olan 2 tatilci kıyıya getirildi.


- Muğla
Kaynak: DHA
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