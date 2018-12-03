Jet-ski ile Yunanistan'a Kaçmaya Çalışırken Yakalandılar

MUĞLA'nın Bodrum
İlçesi'nde jet-ski ile yasadışı yollardan Yunanistan
'ın İstanköy
Adasına geçmeye çalışan Filistinli uyruklu 2 kaçak, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Akşam saatlerinde 2 Filistin uyruklu kaçak, İçmeler
mevkiinde jet-skiye binerek Yunanistan'ın İstanköy Adasına geçmeye çalışırken, jet-ski, karadan yaklaşık 50 metre açıkta su almaya başladı. Çevredekiler, jet-skinin battığını görünce durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler, 2 Filistinli kaçağı kurtardı. Karaya çıkartılan kaçaklar, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolün ardından Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürülürken, bindikleri jet-skide komutanlığın önündeki iskeleye bağlandı.
- Muğla
Muğla,İstanköy,Yunanistan
03 Aralık 2018 Pazartesi 22:17