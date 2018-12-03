03 Aralık 2018, 23:53
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Jet-ski ile Yunanistan'a Kaçmaya Çalışırken Yakalandılar

Jet-ski ile Yunanistan

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde jet-ski ile yasadışı yollardan Yunanistan'ın İstanköy Adasına geçmeye çalışan Filistinli uyruklu 2 kaçak, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde jet-ski ile yasadışı yollardan Yunanistan'ın İstanköy Adasına geçmeye çalışan Filistinli uyruklu 2 kaçak, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. 

Akşam saatlerinde 2 Filistin uyruklu kaçak, İçmeler mevkiinde jet-skiye binerek Yunanistan'ın İstanköy Adasına geçmeye çalışırken,  jet-ski, karadan yaklaşık 50 metre açıkta su almaya başladı. Çevredekiler, jet-skinin battığını görünce durumu  Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler, 2 Filistinli kaçağı kurtardı. Karaya çıkartılan kaçaklar, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolün ardından Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürülürken, bindikleri jet-skide komutanlığın önündeki iskeleye bağlandı. - Muğla Muğla,İstanköy,Yunanistan
03 Aralık 2018 Pazartesi 23:53