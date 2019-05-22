22.05.2019 17:32
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Jet-ski'ye Tutunarak Yunan Adalarına Kaçmaya Çalışan Filistinli Kaçaklar Yakalandı

Jet-ski

Bodrum'dan Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'na jet-ski ile kaçmak isteyen 3 Filistin uyruklu kaçak göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Bodrum'dan Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'na jet-ski ile kaçmak isteyen 3 Filistin uyruklu kaçak göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Öğle saatlerinde devriye görevi yapan sahil güvenlik botu tarafından Kargı Adası açıklarında tespit edilen şüpheli jet-ski durduruldu. Jet-ski'ye binen 3 Filistin uyruklu kaçak göçmenin yasa dışı yollarla Kos Adası'na geçmek istedikleri tespit edildi. Jet-ski ile birlikte sahil güvenlik botuna alınan kaçaklar Turgutreis limanına götürüldü.

Sahil güvenlik komutanlığında işlemleri yapılan kaçakların emniyet güçlerine teslim edileceği öğrenildi. - MUĞLA Yunanistan, Filistin, Kos Adası, 3. Sayfa
Kaynak: İHA


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