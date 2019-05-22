Jet-ski'ye Tutunarak Yunan Adalarına Kaçmaya Çalışan Filistinli Kaçaklar Yakalandı

Bodrum
'dan Yunanistan
'ın İstanköy
(Kos
) Adası'na jet-ski ile kaçmak isteyen 3 Filistin
uyruklu kaçak göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kıskıvrak yakalandı.
Öğle saatlerinde devriye görevi yapan sahil güvenlik botu tarafından Kargı
Adası açıklarında tespit edilen şüpheli jet-ski durduruldu. Jet-ski'ye binen 3 Filistin uyruklu kaçak göçmenin yasa dışı yollarla Kos Adası
'na geçmek istedikleri tespit edildi. Jet-ski ile birlikte sahil güvenlik botuna alınan kaçaklar Turgutreis
limanına götürüldü.
Sahil güvenlik komutanlığında işlemleri yapılan kaçakların emniyet güçlerine teslim edileceği öğrenildi. - MUĞLA
Yunanistan
, Filistin
, Kos Adası
, 3. Sayfa
Kaynak: İHA