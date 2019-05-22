22.05.2019 18:16
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Jet Ski'ye Tutunarak Yunan Adalarına Kaçmaya Çalışan Filistinli Kaçaklar Yakalandı

Jet ski'ye tutunarak Yunan adalarına kaçmaya çalışan Filistinli kaçaklar yakalandıMUĞLA - Bodrum'dan Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'na jet ski ile kaçmak isteyen 3 Filistin uyruklu kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Jet ski'ye tutunarak Yunan adalarına kaçmaya çalışan Filistinli kaçaklar yakalandı

MUĞLA - Bodrum'dan Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'na jet ski ile kaçmak isteyen 3 Filistin uyruklu kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kıskıvrak yakalandı.
Öğle saatlerinde devriye görevi yapan Sahil Güvenlik botu tarafından Kargı adası açıklarında tespit edilen şüpheli jet ski durduruldu. Jet ski ye binen, 3 Filistin uyruklu kaçak göçmenin yasa dışı yollarla Kos Adası'na geçmek istedikleri tespit edildi. Jet ski ile birlikte sahil güvenlik botuna alınan kaçaklar Turgut Reis limanına götürüldü.
Sahil güvenlik komutanlığında işlemleri yapılan kaçakların emniyet güçlerine teslim edileceği öğrenildi. Jet Ski'ye Tutunarak Yunan Adalarına Kaçmaya Çalışan Filistinli Kaçaklar Yakalandı Filistin, Kos Adası, 3. Sayfa
Kaynak: İHA


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