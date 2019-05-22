Jet ski'ye tutunarak Yunan adalarına kaçmaya çalışan Filistinli kaçaklar yakalandı
MUĞLA - Bodrum
'dan Yunanistan
'ın İstanköy
(Kos
) Adası'na jet ski ile kaçmak isteyen 3 Filistin uyruklu kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Öğle saatlerinde devriye görevi yapan Sahil Güvenlik botu tarafından Kargı
adası açıklarında tespit edilen şüpheli jet ski durduruldu. Jet ski ye binen, 3 Filistin uyruklu kaçak göçmenin yasa dışı yollarla Kos Adası
'na geçmek istedikleri tespit edildi. Jet ski ile birlikte sahil güvenlik botuna alınan kaçaklar Turgut Reis
limanına götürüldü.Sahil güvenlik komutanlığında işlemleri yapılan kaçakların emniyet güçlerine teslim edileceği öğrenildi.
Filistin
, Kos Adası
, 3. Sayfa
Kaynak: İHA