Jet Sosyete 15. bölüm yayınlandı! Jet Sosyete 15. bölüm tek parça full izle!

Jet Sosyete 15. bölüm yayınlandı. Jet Sosyete 15. Bölümde Şennur kartlarını açık oynuyor ve Yıldız'ı asla gelin olarak almayacağını Talip'e söylüyor. Öte yandan Yıldız'ın da işleri yavaştan alma isteği, Talip'i sürpriz bir hamleye zorluyor. Jet Sosyete 15. Bölüm Jet Sosyete tek parça full izle! Jet Sosyete son bölüm izle!

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JET SOSYETE 15. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şennur kartlarını açık oynuyor ve Yıldız'ı asla gelin olarak almayacağını Talip'e söylüyor. Öte yandan Yıldız'ın da işleri yavaştan alma isteği, Talip'i sürpriz bir hamleye zorluyor.

JET SOSYETE OYUNCULARI

Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Gülse Birsel, Hasibe Eren, Sarp Apak, Şahin Irmak, Enis Arıkan, Ayşenil Şamlıoğlu, Tuğba Çom, Deniz Cengiz, Ecem Uzun, Emre Taştekin

JET SOSYETE KONUSU NEDİR?

Özpamuk Tekstil'in sahibi Cengiz Özpamuk, oğlu Ozan'ı genel müdürlükten alır ve şirketin en alt kademesinde çalışan Yaşar Yüksel'i şirkete genel müdür yapar. Görevden alınan Ozan, Jetset Konakları'ndaki genel müdür villasını boşaltır ve yan villada oturan ailesinin yanına taşınır. Ayazağa'da bir gecekonduda yaşayan Yüksel ailesi ise Ozan'dan boşalan villaya yerleşir. Yaşar Yüksel moda sektöründe kendisini kanıtlamaya çalışırken ailesi sosyeteye girmeyi amaçlar.