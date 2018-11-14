14 Kasım 2018 Çarşamba 13:44



14 Kasım 2018 Çarşamba 13:44

Jet Sosyete yeni bölümüyleÇarşamba 20.00'da Tv8'de! Melike ve Nazlı'nın kavgasından sonra Ozan'ın kendisine döneceğini bekleyen İlayda, umutları gerçek olmayınca hayal kırıklığına uğrar. Terapi olarak ta çılgınca pasta yapmaya başlar. Gündüz'ün İlayda'nın yaptığı pastaları değerlendirmekiçin dahiyane bir fikri vardır. Bu konuda Şennur ile iş birliği yapacaktır. Bu iş birliği ortaya çıkacak mıdır? Melike ve Ozan'ın eski ilişkisi ortaya çıktıktan sonra, Yüksel ve Özpamuk Ailesi arasındaki gerilim iyice artmaya başlar. Sorunu çözmek için biraraya gelen iki aile, durumu çözebilecek midir? Gizemin desteği ile Yıldız'ın gizli gizli dans dersi aldığını keşfeden Şennur, Talip ile arasını bozmak için neler yapacaktır? Cengiz'in her akşam kendini hasta hissedip doktora gitmesi Gizem ve Zahide'nin Cengiz'inhastalık hastası olduğunu düşünmelerine yol açar. Gizem ve Zahide'nin Cengize'e yardımcı olmaya çalışırken keşfedecekleri gerçek, büyük sürpriz olacaktır.