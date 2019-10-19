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Jet Sosyete 3. sezon 1. bölüm yayımlandı! Jet Sosyete hangi kanalda?

Jet Sosyete yeni sezon bölümleriyle yayın dönemine başladı! Daha önce Tv8'de sevenleriyle buluşan dizi, yeni sezonu Şeyma Subaşı göndermesiyle açtı. 3. sezonda Çukur başta olmak üzere çeşitli dizilere de değiniliyor. Jet Sosyete hangi kanalda yayınlanıyor?

19.10.2019 11:42Jet Sosyete 3. sezon 1. bölüm yayımlandı! Jet Sosyete hangi kanalda?

Gülse Birsel'in kaleme aldığı Jet Sosyete, 3. sezon 1. ve 2. bölümü dizi takipçilerinin beğenisine sunuldu. Jet Sosyete yeni sezon ne zaman merak edenler için de yanıt gelmiş oldu. Jet Sosyete yeni isimlerle yayın hayatına Puhu TV'de devam edecek. Jet Sosyete yeni sezon izle…

Jet Sosyete yeni sezon bölümleri izle...

JET SOSYETE HANGİ KANALDA?

Gülse Birsel'in senaryosunu kaleme aldığı Jet Sosyete, BKM Yapım ile yeniden ekranlara döndü. Televizyon ekranlarında yer almayacak olan Jet Sosyete dizisi daha kısa versiyonuyla Puhu TV'de izleyicilerle buluşacak. Geçtiğimiz gün Puhu TV'de 3. sezon 1 ve 2. bölümü paylaşıldı. İlk bölümlerde Şeyma Subaşı'nın ''Sadece Şeyma'' kitabına yapılan gönderme dikkatlerden kaçmadı.

JET SOSYETE YENİ SEZON NASIL İZLENİR?

Artık TV'de yayımlanmayacak Jet Sosyete dizisi puhutv.com, IOS, Android, Apple TV veya Smart TV üzerinden ücretsiz izlenebilecek.

SON BÖLÜMLERİNDE NELER YAŞANDI?

Yazarlık macerası başlayan Gizem, bir TV programına katılır. Safiyeler'e taşınan Şennur, Jet Sosyete'ye giriş yaparken Cengiz dürüm sevdası yüzünden sosyal medya linciyle karşı karşıya kalır.

Gizem ve Cengiz arasındaki yaş çekişmesi devam ederken, Cengiz'in ayağının kırılması ortalığı karıştıracak. İlayda aşkın kapısını aralamaya çalışırken, Gizem Özpamuk'a gelen bir reklam teklifi Tony ve Safiye için menajerlik yolunu açacak.

OYUNCU KADROSU

Fenomen haline gelen komedi dizisi Jet Sosyete kadrosunda: Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Gülse Birsel, Hasibe Eren, Sarp Apak, Şahin Irmak, Enis Arıkan, Ayşenil Şamlıoğlu, Tuğba Çom, Deniz Cengiz, Ecem Uzun, Emre Taştekin gibi isimler yer alıyor.


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