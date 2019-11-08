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'Jet Sosyete'de magazin savaşları

Gülse Birsel imzalı, BKM yapımı komedi dizisi 'Jet Sosyete', puhutv.com'daki üçüncü sezonuna cuma günü yayınlanacak kahkaha yüklü bir bölümle devam ediyor.

08.11.2019 16:26 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:29

Yeni yuvasında izleyiciden büyük ilgi gören dizinin beşinci bölümünde eğlence hız kesmeden sürerken, bu bölümün konuk oyuncuları ise Fatih Ürek ve ünlü magazinci Erdağ olacak.

Cengiz ve Zahide, Gizem'in çok konuşmasından bıkmış vaziyettedir. Gizem ikisine küser ve sessizlik yemini eder. Bu kez de ev çok sessizleşince Cengiz ve Zahide pişman olup özür diler ancak bu durum Gizem'in eskisinden de fazla konuşmasına neden olacaktır.

Şennur ve Safiye iş birliği yaparak Şennur'u sosyeteye şifacı olarak takdim ederler. Şennurbüyük ilgi gören şifa seanslarında müşterilerine Cengiz'in hemoroid kremini verir. Krem sosyetik kadınların cildine çok iyi gelip işler iyice açılınca Şennur'un elindeki kremler tükenir. Şennur zor bulunan kreme ulaşabilmek bulabilmek için herkesi seferber eder.

Nazlı gece kulübündeyken telefonunu bırakıp tuvalete giden Ozan'ın telefonunu karıştırır. Telefondaki fotoğrafları alan Nazlı, Ozan'ın göbekli fotoğraflarını internete sızdırır. Ertesi gün Ozan fotoğraflarının magazinde yer almasıyla ortalık fena karışır.

'Jet Sosyete'de magazin savaşları

Fatih Ürek, Seyhan, Güncel

Kaynak: Bültenler


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