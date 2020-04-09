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Jet Sosyete'den #BuMamaBenden projesine destek

Türkiye Vodafone Vakfı'nın sokak hayvanları için hayata geçirdiği #BuMamaBenden projesi, ekranların sevilen dizisi Jet Sosyete'ye konuk oldu.

09.04.2020 15:28 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:28
Jet Sosyete'den #BuMamaBenden projesine destek
Türkiye Vodafone Vakfı'nın sokak hayvanları için hayata geçirdiği #BuMamaBenden projesi, ekranların sevilen dizisi Jet Sosyete'ye konuk oldu.

Türkiye Vodafone Vakfı açıklamasına göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 8 Nisan akşamı #evdekal özel bölümüyle ekranlara gelen dizide, evden dışarıya çıkamayan Gizem Özpamuk karakteri, sokak hayvanlarını nasıl bir tweet ve hashtag aracılığıyla besleyebildiğini anlattı. Eşzamanlı olarak bir altbantla da sokak hayvanlarına yardım çağrısı yapıldı.

Jet Sosyete'nin özel bölümü için oyuncuların ilk kez evlerinden görüntülü konuşma ile sete girmeden çektikleri görüntüler kullanıldı. "Jet Sosyete'nin Corona'yla İmtihanı"nda, eğlenceli görüntülü konuşmalar ve minik konserlerle korona günlerinde yaşananlar anlatıldı.

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği'nin birlikte yürüttüğü Yarını Kodlayanlar projesi kapsamında hayata geçirilen #BuMamaBenden projesiyle 7 adedi İstanbul'da olmak üzere İzmir, Ankara, Adana, Erzurum ve Rize'de toplam 13 mama makinesi kuruldu. Kodla çalışan bu makinelerle sokak hayvanlarına mama verebilmek için Twitter'dan #BuMamaBenden etiketiyle tweet atılması yeterli oluyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Jet Sosyete Dizisi, Ekonomi
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