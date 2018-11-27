Jet Sosyete Dizisinin Bu Hafta Yayınlanmayacağını Belirten Gülse Birsel: Rahat Rahat Maçı Seyredin

Ünlü oyuncu ve yazar Gülse Birsel, oynadığı dizinin bu hafta yeni bölümünün yayınlanmayacağını Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçına gönderme yaparak espirili bir şekilde duyurdu. Sosyal medya hesabında setten bir fotoğraf paylaşan Gülse Birsel, takipçilerine "Maçı rahat rahat seyredin" yazdı.

İşte o paylaşım:

"Bu hafta yeni bölüm yok, ama en komik sahnelerle yine karşınızda olacağız. Siz Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçını rahat rahat seyredin, biz de bir nefes arası verelim dedik. Yav bırak, maç olunca onu seyrediyorsunuz, biliyorum! Biz setteyiz, haftaya bomba yeni bölümle yine beraberiz!"