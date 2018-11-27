27 Kasım 2018, 21:14
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Jet Sosyete Dizisinin Bu Hafta Yayınlanmayacağını Belirten Gülse Birsel: Rahat Rahat Maçı Seyredin

Ünlü oyuncu ve yazar Gülse Birsel sosyal medya hesabından Jet Sosyete dizisinin bu hafta yayınlanmayacağını belirterek, "Maçı rahat rahat seyredin" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu ve yazar Gülse Birsel, oynadığı dizinin bu hafta yeni bölümünün yayınlanmayacağını Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçına gönderme yaparak espirili bir şekilde duyurdu. Sosyal medya hesabında setten bir fotoğraf paylaşan Gülse Birsel, takipçilerine "Maçı rahat rahat seyredin" yazdı.

İşte o paylaşım:

"Bu hafta yeni bölüm yok, ama en komik sahnelerle yine karşınızda olacağız. Siz Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçını rahat rahat seyredin, biz de bir nefes arası verelim dedik. Yav bırak, maç olunca onu seyrediyorsunuz, biliyorum! Biz setteyiz, haftaya bomba yeni bölümle yine beraberiz!"

Galatasaray,Lokomotiv Moskova,Gülse Birsel
27 Kasım 2018 Salı 21:14



YORUMLAR (4)
YUSUF: Bu da bişey yaptığını sanıyor ya ne diyeyim, biraz adını duyur sonra saçmalayabildiğin kadar saçmala her türlü adı sanat oluyor.
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.: açlık sınırı bin 943 lira yoksulluk sınırı 6 bin 328 lira Asgari Ücret=Gülse Birsel espri yaptı :)
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.: Magazine yorum serbest yoksulluk sınırı 6 bin 328 lira resmi açıklama ama bu tür şeylere yorum yapmak ÖCÜ adaletinizi seveyim
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BATTALGAZİ: Ne kadar itici bir kadın bunu alanda olmaz evde kalır demedi demeyin
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