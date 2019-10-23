Haberler » Güncel » 'Jet Sosyete' ilk iki bölümüyle büyük ilgi gördü

'Jet Sosyete' ilk iki bölümüyle büyük ilgi gördü

Gülse Birsel imzalı, BKM yapımı 'Jet Sosyete' cuma günü puhutv.com'da ekrana gelen ilk iki bölümü ile üçüncü sezonuna başladı.

23.10.2019 13:12'Jet Sosyete' ilk iki bölümüyle büyük ilgi gördü

İlk hafta sonunda yüzbinlerce kullanıcı tarafından izlenen ilk iki bölüm dijitalde tam not aldı.

Jet Sosyete en çok 25-34 yaş grubundaki izleyicilerin tercihi olurken, kadın izleyicilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Dizi, ilk bölümlerinde Özkan Uğur, Mahir İpek ve Gülay Afşar gibi isimleri konuk ederken, ileriki bölümlerde de yeni sürpriz isimlere yer vermeye devam edecek.

Dijitalin ruhuna uygun 50-60 dakikalık bölümleriyle Jet Sosyete; her Cuma yeni bir bölümüyle puhutv.com'da yer alacak ve yüklendikten sonra her an tüm puhutv mecralarından izlenebilecek.


Jet Sosyete Dizisi, Güncel

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Haberleri
14:54 İnönü'de Denetimler Devam Ediyor
14:54 Şanlıurfa hafif ticari araç park halindeki araçlara çarparak bakkala daldı
14:54 İranlı turistin halk otobüsünde unuttuğu para dolu cüzdan bulundu
14:53 İYİ Parti Başkanlık Divanı Toplantısı
14:52 Samsun'dan kısa kısa
14:52 1. Uluslararası İnşaat Mühendisliği ve Teknolojisindeki Yenilikler Sempozyumu
14:51 PTT'nin 179. kuruluş yıl dönümü
23.10.2019 14:57:12