Jet Sosyete'nin 2. sezon 16. bölüm Fragmanı Yayınlandı

Jet Sosyete dizisinin yeni bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Gizem, şarkıcı olmak istemektedir. Bunun için şan dersi alıp sahneye çıkmak isteyen Gizem, Jet Sosyete'de alay konusu olur. İşte, Jet Sosyete dizisinin yeni bölüm fragmanı...

JET SOSYETE 15.BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

İlayda ve Hayri artık birliktedir. Bir yanlış anlaşma yüzünden birbirlerine çeşitli aşk kelimeleri ve benzetmelerle hitap etmeye başlarlar. Giderek abarttıkları bu durum onlarla birlikte vakit geçirmek zorunda olan Alara ve Gündüz'ü çileden çıkarır. Safiye'ye Yıldızı'ın nişan, düğün vs işlerini konuşurken kendisine kına gecesi yapılmadığını fark eden Gizem, bu konuyu çok abartır ve kendisine şaşalı bir kına gecesi düzenlemeye karar verir. Kına gecesine sürpriz olarak İzmir'den annesi de gelir. İki Kaynana arasındaki gerilim ve atışma herkesi şaşkına düşürür.

OZAN NAZLI'DAN AYRILDI

Talip, Yıldız'la olan ilişkisini garantiye almak için ona altın bilezik hediye eder. Evdeki en kalın altın bileziği almıştır ve bu Şennur'u çok kızdırır. Bileziği geri alabilmenin peşine düşer. Cengiz, Yaşar'dan daha bakımlı olmasını istemiştir ve Onu zorla manikür pedikür yaptırmaya gönderir. Şennur, Yaşar'ı kadın kuaföründe basar ve bileziği geri almak için aradığı şantaj bilgisine ulaşır. Fakat bu şantajlar kendisinin ucuz olduğu için erkek berberine gittiğini Yaşar'ın keşfetmesiyle çok uzun sürmeyecektir. Tony'nin de yardımıyla sonunda Ozan Nazlı'dan ayrılmayı başarır. Ama Nazlı'nın sürekli masaj alması ve bir masözle çalışması yine aklının onda kalmasına yol açar.