'Jet Sosyete'nin Erkekleri, Dizinin Kadınlarını Anlattı!

Senaryosunu Gülse Birsel'in yazdığı, Hakan Algül'ün ise yönetmen koltuğunda oturduğu 'Jet Sosyete', her hafta ekran başındakileri kahkahalara boğarken, ekip kamera arkasında da eğlenceli anlar yaşıyor. Yıldız isimlerin yer aldığı kalabalık bir oyuncu kadrosuna sahip olan dizinin erkekleri, dizinin kadınlarını anlattı.

Çağlar Çorumlu, Cengiz Bozkurt, Enis Arıkan, Şahin Irmak ve Emre Taştekin, kadın hakimiyetinin olduğu setin esprili üsluplarıyla "en"lerini belirledi. Söz konusu ezber olduğunda en çok ve hızlı ezber yapan Hasibe Eren iken, dizinin Tony'si Enis Arıkan'a göre en unutanı ise Ecem Uzun. "Ecem her takıldığında biz de ona takılıyoruz" diyen Arıkan için en çok yemek seven Yasemin Sakallıoğlu iken Çağlar Çorumlu, Cengiz Bozkurt ve Şahin Irmak, ortak bir fikirle bu unvanın Tuğba Çom Makar'a ait olduğunu söylüyor.

'Jet Sosyete'nin erkekleri Derya Karadaş için "en çok konuşan" ve "en neşeli" sıfatlarında bir araya geliyor. Dizinin Cengiz'i Cengiz Bozkurt'a göre setin en sessizi canlandırdığı İlayda karakterinin aksine Deniz Cengiz. "Şen kahkaha" ve "tecrübe" denildiğinde herkesin Ayşenil Şamlıoğlu'nu söylediği sette Gülse Birsel denildiğinde Cengiz Bozkurt "en bi partner", Şahin Irmak "en imrendiğim isim", Emre Taştekin "en üreteni" yorumlarını yapıyor.

"BU ÇOCUĞU NİYE KADROYA ALDIK?"

Dizinin Tony'si Enis Arıkan, setteki kadın oyuncularla en komik anını da paylaştı. Geçtiğimiz sezonun'Gelinimi Yerim' çekiminin yapıldığı sırada ocağa oturan ve o sırada mandalın çevrilmesiyle arkasının alev aldığını söyleyen Arıkan, o sırada setteki tüm kadınların şaşırıp "Bu çocuğu niye kadroya aldık?" düşüncesini bakışlarında gördüğünü ekliyor.