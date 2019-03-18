Jet Sosyete'nin Melike'si Aslı Bekiroğlu, Fiziğiyle Büyüledi!

Jet Sosyete dizisinde Melike karakterine hayat veren genç oyuncu Aslı Bekiroğlu, Canberk Üregel'in çektiği fotoğrafları "Ben bile şaşırdım" notuyla paylaştı. Bekiroğlu'nun yeni tarzı hayranlarından tam not aldı.

HAYALLERİME AÇILAN BİR KAPI OLDU

Jet Sosyete'nin Melike'si Aslı Bekiroğlu, yeni görüntüsüyle dikkat çekti. Canberk Üregel'in çektiği fotoğrafları "Ben bile şaşırdım" notuyla paylaşan Aslı Bekiroğlu, binlerce beğeni aldı. Vine videoları ile sosyal medyada adını duyurduktan sonra ekrana transfer olan Bekiroğlu, "Her zaman oyuncu, şarkıcı olmak isterdim. Vine hayallerime açılan bir kapı oldu" diye konuşmuştu.